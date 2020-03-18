У Німеччині законодавчо заборонили "лікувати" гомосексуальність

Бундесрат - законодавчий орган, в якому представлені федеральні землі Німеччини, - схвалив в п'ятницю, 5 червня, закон, що частково забороняє так звану репаративну терапію, яка оголошувала своєю метою зміну сексуальних уподобань людини в бік гетеросексуальності.

Проведення подібних процедур може бути покарано тюремним ув'язненням на термін до одного року, а реклама і посередництво - штрафом до 30 тисяч євро.

Важливий сигнал для суспільства

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn), який представляв Бундесрату законопроєкт, назвав документ "важливим сигналом" для німецького суспільства і для сприйняття людей з різною сексуальною самоідентифікацією. "Це - нормально, те, яким ти є, й тут не треба нічого змінювати. А там, де немає хвороби, немає потреби в терапії", - сказав міністр, цитує інформагенція dpa.

Читайте також: Понад 40 відсотків представників ЛГБТІ у ЄС зазнають дискримінації - дослідження

За його словами, репаративна терапія принесла багато страждань і призводить до депресії, тривожних розладів або підвищеного ризику самогубств.

Покаранню за порушення підлягають не тільки ті, хто пропонує послуги

Закон набуде чинності після публікації й передбачатиме покарання за медичні та інші заходи, спрямовані на умисну зміну або придушення сексуальної орієнтації стосовно неповнолітніх, а також й стосовно дорослих, якщо це пов'язано з обманом, приховуванням інформації про ризики або примусом. При цьому покаранню підлягатимуть як ті, хто пропонує подібні послуги, так і батьки і опікуни, які відправляють до них дітей.

Читайте також: У ЄС заборонили психологічні тести на гомосексуальність для біженців

За оцінками німецького Фонду Маґнуса Гіршфельда (Bundesstiftung Magnus Hirschfeld), який займається боротьбою з дискримінацією гомосексуалістів і транссексуалів, в Німеччині щорічно робляться тисячі спроб вплинути на самоідентифікацію людини. За даними фонду, ці спроби здійснюються не тільки лікарями, психологами і психотерапевтами, а й представниками церков і релігійних громад.