 У Німеччині законодавчо заборонили ″лікувати″ гомосексуальність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

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Новини

У Німеччині законодавчо заборонили "лікувати" гомосексуальність

Закон про часткову заборону так званої репаративної терапії схвалив Бундесрат. У законі наголошується, що гомосексуальність - не хвороба, а примусові процедури порушують права людини і підлягають покаранню.

Засідання Бундесрату

Бундесрат - законодавчий орган, в якому представлені федеральні землі Німеччини, - схвалив в п'ятницю, 5 червня, закон, що частково забороняє так звану репаративну терапію, яка оголошувала своєю метою зміну сексуальних уподобань людини в бік гетеросексуальності.

Проведення подібних процедур може бути покарано тюремним ув'язненням на термін до одного року, а реклама і посередництво - штрафом до 30 тисяч євро.

Важливий сигнал для суспільства

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn), який представляв Бундесрату законопроєкт, назвав документ "важливим сигналом" для німецького суспільства і для сприйняття людей з різною сексуальною самоідентифікацією. "Це - нормально, те, яким ти є, й тут не треба нічого змінювати.  А там, де немає хвороби, немає потреби в терапії", - сказав міністр, цитує інформагенція dpa.

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За його словами, репаративна терапія принесла багато страждань і призводить до депресії, тривожних розладів або підвищеного ризику самогубств.

Покаранню за порушення підлягають не тільки ті, хто пропонує послуги

Закон набуде чинності після публікації й передбачатиме покарання за медичні та інші заходи, спрямовані на умисну зміну або придушення сексуальної орієнтації стосовно неповнолітніх, а також й стосовно дорослих, якщо це пов'язано з обманом, приховуванням інформації про ризики або примусом. При цьому покаранню підлягатимуть як ті, хто пропонує подібні послуги, так і батьки і опікуни, які відправляють до них дітей.

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За оцінками німецького Фонду Маґнуса Гіршфельда (Bundesstiftung Magnus Hirschfeld), який займається боротьбою з дискримінацією гомосексуалістів і транссексуалів, в Німеччині щорічно робляться тисячі спроб вплинути на самоідентифікацію людини. За даними фонду, ці спроби здійснюються не тільки лікарями, психологами і психотерапевтами, а й представниками церков і релігійних громад.

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  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Вперше до ходи були залучені рухомі платформи

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  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами

    До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Заходи безпеки - підвищені

    "Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.

  • Ukraine Kiev - Polizei nimmt Nationalisten beim Versuch fest Gay Parade zu stoppen (Imago/Zuma Press/S. Glovny)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Не обійшлось без інцидентів

    Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Міжнародна підтримка з усієї Європи

    Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Діалог можливий?

    "Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".

    Автор: Анастасія Магазова


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