У Німеччині законодавчо заборонили "лікувати" гомосексуальність

Бундесрат - законодавчий орган, в якому представлені федеральні землі Німеччини, - схвалив в п'ятницю, 5 червня, закон, що частково забороняє так звану репаративну терапію, яка оголошувала своєю метою зміну сексуальних уподобань людини в бік гетеросексуальності.
Проведення подібних процедур може бути покарано тюремним ув'язненням на термін до одного року, а реклама і посередництво - штрафом до 30 тисяч євро.
Важливий сигнал для суспільства
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn), який представляв Бундесрату законопроєкт, назвав документ "важливим сигналом" для німецького суспільства і для сприйняття людей з різною сексуальною самоідентифікацією. "Це - нормально, те, яким ти є, й тут не треба нічого змінювати. А там, де немає хвороби, немає потреби в терапії", - сказав міністр, цитує інформагенція dpa.
Читайте також: Понад 40 відсотків представників ЛГБТІ у ЄС зазнають дискримінації - дослідження
За його словами, репаративна терапія принесла багато страждань і призводить до депресії, тривожних розладів або підвищеного ризику самогубств.
Покаранню за порушення підлягають не тільки ті, хто пропонує послуги
Закон набуде чинності після публікації й передбачатиме покарання за медичні та інші заходи, спрямовані на умисну зміну або придушення сексуальної орієнтації стосовно неповнолітніх, а також й стосовно дорослих, якщо це пов'язано з обманом, приховуванням інформації про ризики або примусом. При цьому покаранню підлягатимуть як ті, хто пропонує подібні послуги, так і батьки і опікуни, які відправляють до них дітей.
Читайте також: У ЄС заборонили психологічні тести на гомосексуальність для біженців
За оцінками німецького Фонду Маґнуса Гіршфельда (Bundesstiftung Magnus Hirschfeld), який займається боротьбою з дискримінацією гомосексуалістів і транссексуалів, в Німеччині щорічно робляться тисячі спроб вплинути на самоідентифікацію людини. За даними фонду, ці спроби здійснюються не тільки лікарями, психологами і психотерапевтами, а й представниками церков і релігійних громад.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Наймасштабніший "Марш рівності" за 4 роки
17 червня у Києві відбувся наймасштабніший за усі роки проведення "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. За даними Нацполіції, у "КиївПрайді-2018" взяло участь понад 3,5 тисячі учасників, організатори ж називають цифру у понад 5 тисяч активістів.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
"Права людини важливіші за традиції"
Гасла, що лунали від учасників ЛГБТ-ходи, здебільшого стосувалися захисту прав людини в Україні. "Права людини важливіші за традиції", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", "Країна вільних: будь собою!", "Не маю спокою, доки ви не маєте прав", "Любити - не злочин", "Всі різні, всі рівні" - основні із закликів, що вигукували активісти під час ходи.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Тролінг, молитва та політичний піар на "ЛГБТ-режимі"
Противників ходи та агресивно налаштованих громадян не пропускали за спеціально встановлені поліцією огородження. Тому вони проводили свої акції протесту біля пропускних пунктів, закликаючи ЛГБТ-спільноту "схаменутися" та "побоятися Бога". Не обійшлося й без політичного піару та тролінга, зокрема від літніх жінок з групи підтримки Вадима Рабіновича та його партії "За життя".
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Вперше до ходи були залучені рухомі платформи
Кілька рухомих платформ з різними тематиками та музикальним забарвленням вперше взяли участь у "Марші рівності". Танцюючі драг-квін надсилали повітряні поцілунки усім навколо, чим викликали різні реакції у оточуючих - посмішки в учасників ходи та скепсис у перехожих.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами
До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Заходи безпеки - підвищені
"Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Не обійшлось без інцидентів
Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Міжнародна підтримка з усієї Європи
Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Діалог можливий?
"Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".
Автор: Анастасія Магазова