 У Німеччині заборонили одне з угрупувань ″рейхсбюргерів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2020

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Новини

У Німеччині заборонили одне з угрупувань "рейхсбюргерів"

Глава міністерства внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер заборонив одне з угрупувань "рейхсбюргерів". У 10 федеральних землях проводяться поліцейські операції.

Так званий паспорт рейхсбюргерів, який вони друкують самі для себе

Так званий паспорт "рейхсбюргерів", який вони друкують самі для себе

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) уперше заборонив одне з угрупувань "рейхсбюргерів" (так званих "громадян Рейху", Reichsbürger). Про це в четвер, 19 березня, повідомив речник міністра Стів Альтер (Steve Alter).

"Горст Зеегофер вперше заборонив одне з угрупувань "рейхсбюргерів" - "Асоціацію німецьких громадян і племен". Від самого ранку проводяться поліцейські операції. Ми боротимемося із правим екстремізмом, расизмом і антисемітизмом навіть під час кризи", - написав речник у соцмережі Twitter.

"Рейхсбюргери" - праворадикальний рух, який виник у Німеччині в 1980-ті роки. Його прихильники вважають, що Німеччина досі окупована західними союзниками. Вони не визнають ФРН як державне утворення та переконані, що досі існує "німецький рейх" у рамках кордонів 1871, 1914 або 1937 року, звідси й назва.

"Самоврядники" вважають, що вони не брали участі в проголошенні ФРН, а отже мають право на проголошення власної державності. Проте, як зазначає Федеральне відомство із захисту конституції у Баварії, це не пов'язано із претензіями на функції державної влади, натомість із вигаданою "екстериторіальністю" та "фантазійними" прапорами, стягами чи гербами, які "самоврядники" виставляють на власних ділянках.

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