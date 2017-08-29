У Німеччині заборонили одне з угрупувань "рейхсбюргерів"

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) уперше заборонив одне з угрупувань "рейхсбюргерів" (так званих "громадян Рейху", Reichsbürger). Про це в четвер, 19 березня, повідомив речник міністра Стів Альтер (Steve Alter).

"Горст Зеегофер вперше заборонив одне з угрупувань "рейхсбюргерів" - "Асоціацію німецьких громадян і племен". Від самого ранку проводяться поліцейські операції. Ми боротимемося із правим екстремізмом, расизмом і антисемітизмом навіть під час кризи", - написав речник у соцмережі Twitter.

"Рейхсбюргери" - праворадикальний рух, який виник у Німеччині в 1980-ті роки. Його прихильники вважають, що Німеччина досі окупована західними союзниками. Вони не визнають ФРН як державне утворення та переконані, що досі існує "німецький рейх" у рамках кордонів 1871, 1914 або 1937 року, звідси й назва.

"Самоврядники" вважають, що вони не брали участі в проголошенні ФРН, а отже мають право на проголошення власної державності. Проте, як зазначає Федеральне відомство із захисту конституції у Баварії, це не пов'язано із претензіями на функції державної влади, натомість із вигаданою "екстериторіальністю" та "фантазійними" прапорами, стягами чи гербами, які "самоврядники" виставляють на власних ділянках.