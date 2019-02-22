 У Німеччині екс-шефу Volkswagen пред′явили обвинувачення через ″дизельний скандал″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

У Німеччині екс-шефу Volkswagen пред'явили обвинувачення через "дизельний скандал"

Колишнього очільника Volkswagen Мартіна Вінтеркорна та ще чотирьох менеджерів компанії обвинувачують у Німеччині в шахрайстві та недобросовісній конкуренції.

Колишній глава Volkswagen Мартін Вінтеркорн

Колишній глава Volkswagen Мартін Вінтеркорн

В рамках "дизельного скандалу" прокуратура німецького міста Брауншвейг пред'явила обвинувачення колишньому главі німецької автомобільної компанії Volkswagen Мартіну Вінтеркорну (Martin Winterkorn). Його та ще чотирьох менеджерів компанії обвинувачують у шахрайстві та порушенні закону щодо недобросовісної конкуренції, повідомила прокуратура у понеділок, 15 квітня. Суд Брауншвейга повинен тепер вирішити питання про визнання обвинувачення.

Минулого року обвинувачення Вінтеркорну висунуло і міністерство юстиції США. Йому закидають змову для приховування обману щодо показників викидів газів у автомобілях VW. Окрім того, прокуратура Брауншвейга веде розслідування щодо ймовірного ухилення Вінтеркорна від сплати податків. За даними ЗМІ, Вінтеркорн переказав декілька мільйонів євро на рахунок свого податкового консультанта. Також він відправив близько десяти мільйонів євро на рахунок у швейцарському банку, з яких кілька мільйонів - своїй дружині.

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Утім, США не очікують, що Мартін Вінтеркорн постане перед американським судом. Щодо екс-глави VW іде слідство й у Німеччині. (04.05.2018)

Колишньому голові правління німецького концерну Volkswagen Мартіну Вінтеркорну закидають не лише приховування реальних показників викиду газу в автомобілях, але і махінації з податками. (29.07.2018)

Як встановило американське розслідування, компанія VW у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності у США у 2007 році. Топ-менеджмент автоконцерну анонсував виробництво "чистого дизеля", однак у ході розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, яке розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий на час перевірки на відповідність екологічним стандартам або реальний на час використання на дорозі. В залежності від цього регулювалась система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів міг перевищувати їх у 40 разів.

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