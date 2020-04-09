У Німеччині дозволили перші клінічні випробування вакцини проти коронавірусу

Німецький Інститут імені Пауля Ерліха видав компанії Biontech дозвіл на клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Про це йдеться у повідомленні інституту, оприлюдненому у середу, 22 квітня.

Це був перший подібний дозвіл на випробування вакцини проти COVID-19 у Німеччині. Зазначається, що дозвіл було надано після прискіпливого вивчення потенційних ризиків та користі цієї розробки медиків.

"Випробування прототипу вакцини на людях є важливим етапом на шляху до безпечної та дієвої вакцини проти COVID-19 для населення Німеччини та інших країн", - йдеться у заяві Інституту імені Пауля Ерліха.

Від раку до коронавірусу

Тепер дію вакцини тестуватимуть на близько 200 здорових добровольцях, зазначають у компанії Biontech. У клінічних дослідження першої та другої фаз, окрім іншого, тестуються толерантність організму до вакцини та її безпечність.

Нова вакцина належить до групи так званих генних вакцин, що містять генетичну інформацію збудників хвороб. Це призводить до вироблення організмом імунних клітин, здатних боротися з відповідними вірусами.

З початку пандемії у світі стартували близько 80 проєктів з розробки вакцини проти коронавірусу

Раніше компанія Biontech працювала передусім у сфері розробки імунної терапії проти раку. А у створенні вакцини проти COVID-19 компанія співпрацює з фармацевтичним концерном Pfizer.

80 проєктів вакцини проти COVID-19

Згідно з даними німецької Асоціації дослідно-виробничих підприємств лікарської галузі, з початку пандемії COVID-19 у світі вже стартувало щонайменше 80 проєктів зі створення вакцини проти коронавірусу. Чотири з них вже перебувають на стадії клінічних досліджень у Китаї та США.

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