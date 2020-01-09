 У Німеччині дедалі більше людей працює на кількох роботах | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.01.2020

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Економіка

У Німеччині дедалі більше людей працює на кількох роботах

Понад три мільйони людей у Німеччині працюють відразу на кількох роботах. Значна частина з них йде на такий крок через фінансові труднощі. Опозиційні політики закликають підвищити мінімальну заробітну плату.

У Німеччині дедалі більше людей працює на кількох роботах

У Німеччині дедалі частіше люди паралельно працюють на кількох роботах. Торік наприкінці червня відразу на кількох роботах були зайняті понад 3,5 мільйона жителів країни, що на майже чотири відсотки більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Такі дані у вівторок, 21 січня, оприлюднило видання Neue Osnabrücker Zeitung, процитувавши відповідь Федерального агентства праці на запит Лівої партії. Найбільшу групу з цих осіб - майже три мільйони - утворюють ті, хто окремо від основного виду зайнятості має ще невеликий підробіток, тобто заробляє додатково 450 євро на місяць. Майже 350 тисяч мали дві повноцінних роботи, з яких сплачували внески до системи соціального страхування. Близько 260 тисяч людей працювали, поєднуючи два чи більше невеликих підробітки.

Однієї  роботи недостатньо

Згідно з результатами дослідження близького до профспілок Фонду Ганса Беклера, 53 відсотка людей у Німеччині працюють на кількох роботах через фінансові труднощі або через надзвичайну фінансову ситуацію. "Більшість вимушена вдаватися до підробітку через фінансову скруту, а не робить це добровільно", - заявила депутатка Бундестагу від Лівої партії Сабіне Ціммерман (Sabine Zimmermann), яка власне є автором запиту. Ціммерман закликала підняти рівень мінімальної зарплати в Німеччині. Як повідомляє інформаційне агентство dpa, за даними Федерального агентства праці, в Німеччині нараховується понад чотири мільйона працівників, які за свою роботу отримують менше двох третин середнього по країні заробітку. Загалом у Німеччині - близько 45 мільйонів працюючих.

  • Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Позитивний список

    Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

  • Робота з металом

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Робота з металом

    У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників

  • Електронна автоматизація

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Електронна автоматизація

    Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.

  • Будівництво

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Будівництво

    Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.

  • Фахівці із прокладання каналів

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Фахівці із прокладання каналів

    Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.

  • Сантехніка, опалення, вентиляція

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сантехніка, опалення, вентиляція

    Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.

  • Сфера транспорту

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера транспорту

    Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.

  • Медицина

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Медицина

    Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.

  • Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.

  • Вимоги до іноземців

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Вимоги до іноземців

    Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.

    Автор: Тетяна Вайнман


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Докладно

У Німеччині дедалі більше людей працює на кількох роботах

Дедалі більше німців працює на кількох роботах

Опозиційні політики закликають підвищити мінімальну заробітну плату.  

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