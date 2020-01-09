У Німеччині дедалі більше людей працює на кількох роботах

У Німеччині дедалі частіше люди паралельно працюють на кількох роботах. Торік наприкінці червня відразу на кількох роботах були зайняті понад 3,5 мільйона жителів країни, що на майже чотири відсотки більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Такі дані у вівторок, 21 січня, оприлюднило видання Neue Osnabrücker Zeitung, процитувавши відповідь Федерального агентства праці на запит Лівої партії. Найбільшу групу з цих осіб - майже три мільйони - утворюють ті, хто окремо від основного виду зайнятості має ще невеликий підробіток, тобто заробляє додатково 450 євро на місяць. Майже 350 тисяч мали дві повноцінних роботи, з яких сплачували внески до системи соціального страхування. Близько 260 тисяч людей працювали, поєднуючи два чи більше невеликих підробітки.

Однієї роботи недостатньо

Згідно з результатами дослідження близького до профспілок Фонду Ганса Беклера, 53 відсотка людей у Німеччині працюють на кількох роботах через фінансові труднощі або через надзвичайну фінансову ситуацію. "Більшість вимушена вдаватися до підробітку через фінансову скруту, а не робить це добровільно", - заявила депутатка Бундестагу від Лівої партії Сабіне Ціммерман (Sabine Zimmermann), яка власне є автором запиту. Ціммерман закликала підняти рівень мінімальної зарплати в Німеччині. Як повідомляє інформаційне агентство dpa, за даними Федерального агентства праці, в Німеччині нараховується понад чотири мільйона працівників, які за свою роботу отримують менше двох третин середнього по країні заробітку. Загалом у Німеччині - близько 45 мільйонів працюючих.