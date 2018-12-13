 У Німеччині гострий дефіцит Дідів Морозів | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 14.12.2018

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Культура й стиль життя

У Німеччині гострий дефіцит Дідів Морозів

Дід Мороз приходить до німецьких дітей на Різдво, тому і називається Weihnachtsmann - Різдвяний Дід. Щоправда, цього року багатьом дітям доведеться провести свято без нього.

Weihnachtsmänner (picture-alliance/dpa)

Взагалі-то Дід Мороз має приїжджати на санчатах з оленями, але зараз він зазвичай прибуває на автомобілі або користується громадським транспортом. Якщо взагалі приїжджає. Цього року в деяких регіонах Німеччини на Діда Мороза надії немає - хіба що цю роль зіграє хтось із членів родини. "Надзвичайна ситуація: Саксонія може залишитися без Дідів Морозів!" - так пише газета Dresdner Morgenpost. "Хвилюємося щодо Діда Мороза", - доточує Mitteldeutsche Zeitung.

Попит на Дідів Морозів перевищує пропозицію

У чому річ? Чому в Німеччині гостро забракло білобородих дідів у червоній шубі, червоній шапці з білою опушкою та мішком за плечима, які на Різдво приносять додому подарунки? Їх завжди за невеликі гроші (зазвичай від 30 до 70 євро) можна було замовити у спеціальних фірмах, на біржі праці або в Товаристві сприяння студентам (Deutsche Studentenwerk - DSW), яке пропонувало цю неважку роботу студентам і навіть надавало вищезгаданий "спецодяг".

Weihnachtsmann nachdenklich traurig müde erschöpft (picture-alliance/dpa/H.Ringhofer)

"У молоді сьогодні немає жодного бажання працювати у вихідні дні", - скаржиться Віллі Дамен (Willi Dahmen), власник агентства з міста Целлє, яке, серед іншого, є посередником у пошуку Дідів Морозів. Попит явно перевищує пропозицію. За словами Дамена, він міг би працевлаштувати на час Різдва ще 30-40 осіб, у тому числі і на корпоративи, де платять ще краще, ніж приватні замовники. Однак охочих зіграти роль Діда Мороза дедалі менше.

І півтисячі євро не стимул

І це незважаючи на те, що ті з них, хто погодився б це зробити у кількох домогосподарствах на Святвечір, 24 грудня, могли б, як показує практика, заробити близько 500 євро! А якщо людина, яка перевтілилась цього дня у Діда Мороза, до того ж вміє грати на гітарі і добре співає, то навіть ще більше. У будь-якому разі, це обіцяє своїм студентам Яна Юдіш (Jana Judisch) з берлінського філіалу DSW.

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Різдво у липні, або півтори сотні Санта-Клаусів у Копенгагені (25.07.2017)

Але охочих настільки мало, що уперше за 70 років столичне Товариство зі сприяння студентам цього року взагалі відмовилося від посередництва у пошуку Дідів Морозів.

Ми подивилися в інтернеті кілька сайтів, що пропонують роботу, і скрізь шукають Дідів Морозів: там шість вакансій, тут три  вакансії, а на одному сайті аж 14 вакансій... Між іншим, приватні агентства платять Діду Морозу ще більше, ніж біржі праці, які мають справу з безробітними, однак і останні також не рвуться розносити подарунки і питати дітей, чи добре вони себе поводили цього року і який віршик вивчили, щоб розповісти Дідові Морозу.

Здавалося б: що тут складного? Пройшов невелику підготовку, надів кожух і шапку з помпоном, поговорив 15-20 хвилин з дитиною, вручив куплений для неї батьками подарунок, а якщо їм і дитині все це сподобалося, ще й отримав понад договірну оплату щедрі чайові! Але немає. І доводиться столичній газеті Berliner Zeitung відчайдушно закликати: "Терміново потребуємо Дідів Морозів!"

  • Барвиста пишність

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Барвиста пишність

    Щовечора з 16:30 до 22:00 відвідувачі саду можуть побачити захопливе кольорове шоу зі світла з фігурами на круговій стежці довжиною більше двох кілометрів. Всього в берлінському ботанічному саду виставлено 30 різних інсталяцій зі світла.

  • Снігові кристали

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Снігові кристали

    Для інсталяцій використали більше 15 тисяч точок світла та три тисячі дротів. Теми стосуються як Різдва, так і ботаніки. Захід планували вісім місяців, а встановлювали обладнання 15 днів.

  • Ілюмінація в тропіках

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Ілюмінація в тропіках

    Яскраві зірки, що світяться, прикрашають галявину перед великою оранжереєю тропічних рослин. Вона є однією з найбільших у світі. Деяким рослинам в ній понад 150 років.

  • Дерева, що танцюють

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Дерева, що танцюють

    Тут справжнє диско: дерева світяться під звуки сучасної різдвяної музики та саундтреків з відомих фільмів. Струм для численних ілюмінацій виробляється виключно з відновлюваних джерел енергії.

  • Парковка Діда Мороза

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Парковка Діда Мороза

    Санчата Діда Мороза (чи, якщо хочете, Санта-Клауса) припарковані на березі. Він сидить на лавці під деревом біля свого оленя і відпочиває. Якщо знайдете його, можете присісти поруч і зробити селфі.

  • Середземноморський павільйон

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Середземноморський павільйон

    Таємничо підвіслений середземноморський павільйон субтропіків також є одним із найбільших в світі. Усі теплиці зачинені на час різдвяного шоу, але їх можна відвідати в звичайні години роботи з 9:00 до 15:30.

  • Озеро сніжинок

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Озеро сніжинок

    "Озеро сніжинок" можуть використати як унікальне тло всі, хто хоче взяти участь у цьогорічному фотоконкурсі, який організовує ботанічний сад Берліна. До 10 грудня відвідувачам пропонується завантажити свої найкрасивіші кадри на сторінці https://christmas-garden.de/fotowettbewerb. Три фотографії, що переможуть, будуть вивішені в січні в широкому форматі по всьому Берліну.

  • Льодовий каток

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Льодовий каток

    Льодовий каток площею 300 квадратних метрів був побудований спеціально для різдвяного саду поруч із великою тропічною оранжереєю. Ковзани можна привезти з собою або взяти напрокат на місці.

  • Місце для вогнища

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Місце для вогнища

    Вогнище - найкраще місце для завершення вечора. Тут можна отримати гарячий пунш та вафлі. Ті, хто хоче підкріпитися більш серйозно, можуть замовити традиційного німецького смаженого гусака із тушеною червоною капустою в сусідньому павільйоні "Санта-Клаус".

  • Блискуче мерехтіння

    Чарівний різдвяний ліс у Берліні

    Блискуче мерехтіння

    У Великобританії подібні різдвяні фестивалі світла проводять в Садах К'ю на околиці Лондона з 2013 року. Берлінці вирішили перейняти концепцію та вперше провели захід 2016 року. Незважаючи на досить дорогі вхідні квитки - дорослий коштує 17 євро, а на вихідні навіть 19 - минулого року сад відвідали більше 120 тисяч людей.

    Автор: Луїза Вольф, Олена Губар


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