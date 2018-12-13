У Німеччині гострий дефіцит Дідів Морозів

Взагалі-то Дід Мороз має приїжджати на санчатах з оленями, але зараз він зазвичай прибуває на автомобілі або користується громадським транспортом. Якщо взагалі приїжджає. Цього року в деяких регіонах Німеччини на Діда Мороза надії немає - хіба що цю роль зіграє хтось із членів родини. "Надзвичайна ситуація: Саксонія може залишитися без Дідів Морозів!" - так пише газета Dresdner Morgenpost. "Хвилюємося щодо Діда Мороза", - доточує Mitteldeutsche Zeitung.

Попит на Дідів Морозів перевищує пропозицію

У чому річ? Чому в Німеччині гостро забракло білобородих дідів у червоній шубі, червоній шапці з білою опушкою та мішком за плечима, які на Різдво приносять додому подарунки? Їх завжди за невеликі гроші (зазвичай від 30 до 70 євро) можна було замовити у спеціальних фірмах, на біржі праці або в Товаристві сприяння студентам (Deutsche Studentenwerk - DSW), яке пропонувало цю неважку роботу студентам і навіть надавало вищезгаданий "спецодяг".

"У молоді сьогодні немає жодного бажання працювати у вихідні дні", - скаржиться Віллі Дамен (Willi Dahmen), власник агентства з міста Целлє, яке, серед іншого, є посередником у пошуку Дідів Морозів. Попит явно перевищує пропозицію. За словами Дамена, він міг би працевлаштувати на час Різдва ще 30-40 осіб, у тому числі і на корпоративи, де платять ще краще, ніж приватні замовники. Однак охочих зіграти роль Діда Мороза дедалі менше.

І півтисячі євро не стимул

І це незважаючи на те, що ті з них, хто погодився б це зробити у кількох домогосподарствах на Святвечір, 24 грудня, могли б, як показує практика, заробити близько 500 євро! А якщо людина, яка перевтілилась цього дня у Діда Мороза, до того ж вміє грати на гітарі і добре співає, то навіть ще більше. У будь-якому разі, це обіцяє своїм студентам Яна Юдіш (Jana Judisch) з берлінського філіалу DSW.

Дивитись відео 01:33 Now live 01:33 хв Поділитись Різдво у липні, або півтори сотні Санта-Клаусів у Копенгагені (25.07.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2h8IS Різдво у липні, або півтори сотні Санта-Клаусів у Копенгагені (25.07.2017)

Але охочих настільки мало, що уперше за 70 років столичне Товариство зі сприяння студентам цього року взагалі відмовилося від посередництва у пошуку Дідів Морозів.

Ми подивилися в інтернеті кілька сайтів, що пропонують роботу, і скрізь шукають Дідів Морозів: там шість вакансій, тут три вакансії, а на одному сайті аж 14 вакансій... Між іншим, приватні агентства платять Діду Морозу ще більше, ніж біржі праці, які мають справу з безробітними, однак і останні також не рвуться розносити подарунки і питати дітей, чи добре вони себе поводили цього року і який віршик вивчили, щоб розповісти Дідові Морозу.

Здавалося б: що тут складного? Пройшов невелику підготовку, надів кожух і шапку з помпоном, поговорив 15-20 хвилин з дитиною, вручив куплений для неї батьками подарунок, а якщо їм і дитині все це сподобалося, ще й отримав понад договірну оплату щедрі чайові! Але немає. І доводиться столичній газеті Berliner Zeitung відчайдушно закликати: "Терміново потребуємо Дідів Морозів!"