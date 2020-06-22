У Німеччині в округах Гютерсло і Варендорф знову запровадили жорсткий карантин

Після спалаху коронавірусної інфекції на скотобійні м'ясопереробної компанії Tönnies уряд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вирішив знову запровадити жорсткі карантинні обмеження в окрузі Гютерсло, де розташоване підприємство. Про відповідне рішення уряду у вівторок, 23 червня, повідомив прем'єр-міністр землі Армін Лашет (Armin Laschet). За його словами, метою цього кроку є "заспокоєння ситуації" та "розширення тестувань", цитує агентство новин AFP.

Планується, що локдаун триватиме до 30 червня. Згідно з розпорядженням земельного уряду, забороняються заходи щодо проведення дозвілля в закритих приміщеннях, виставки і музеї, а також сауни і бари знову закриють. Утім, ресторани та заклади громадського харчування можуть продовжити працювати, але з жорсткішими обмеженнями: перебувати в них разом можуть люди з одного домогосподарства. Як пояснив Лашет, такі жорсткі заходи потрібні з огляду на те, що "ризик зараження на відкритому повітрі набагато нижчий, ніж у закритих приміщеннях".

Він також наголосив, що обмежень на виїзд з округу не запроваджували.

Причиною для поновлення обмежень став спалах коронивірусу на м'ясопереробному підприємстві Tönnies в цьому окрузі. На підприємстві в понад 1550 співробітників підтвердили позитивний результат тесту на коронавірус. Через це останнім часом у окрузі на карантин закриті всі школи і дитячі садки.

Через кілька годин цього ж дня земельний міністр з питань охорони здоров'я Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann) оголосив про запровадження локдауну також у сусідньому з Гютерсло окрузі Варендорф. За його словами, у Варендорфі також перевищено критичну межу 50 нових випадків інфікування на сто тисяч жителів.