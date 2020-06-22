 У Німеччині в округах Гютерсло і Варендорф знову запровадили жорсткий карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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Новини

У Німеччині в округах Гютерсло і Варендорф знову запровадили жорсткий карантин

Уряд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія поновив дію жорстких карантинних обмежень в окрузі Гютерсло, де нещодавно зафіксували спалах коронавірусу. А також у сусідньому з Гютерсло окрузі Варендорф.

Спалах коронавірусу на м'ясопереробному заводі Tönnies

Причиною для запровадження жорстких заходів став спалах коронавірусу на м'ясопереробному заводі Tönnies

Після спалаху коронавірусної інфекції на скотобійні м'ясопереробної компанії Tönnies уряд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вирішив знову запровадити жорсткі карантинні обмеження в окрузі Гютерсло, де розташоване підприємство. Про відповідне рішення уряду у вівторок, 23 червня, повідомив прем'єр-міністр землі Армін Лашет (Armin Laschet). За його словами, метою цього кроку є "заспокоєння ситуації" та "розширення тестувань", цитує агентство новин AFP. 

Планується, що локдаун триватиме до 30 червня. Згідно з розпорядженням земельного уряду, забороняються заходи щодо проведення дозвілля в закритих приміщеннях, виставки і музеї, а також сауни і бари знову закриють. Утім, ресторани та заклади громадського харчування можуть продовжити працювати, але з жорсткішими обмеженнями: перебувати в них разом можуть люди з одного домогосподарства. Як пояснив Лашет, такі жорсткі заходи потрібні з огляду на те, що "ризик зараження на відкритому повітрі набагато нижчий, ніж у закритих приміщеннях".

Він також наголосив, що обмежень на виїзд з округу не запроваджували.

Причиною для поновлення обмежень став спалах коронивірусу на м'ясопереробному підприємстві Tönnies в цьому окрузі. На підприємстві в понад 1550 співробітників підтвердили позитивний результат тесту на коронавірус. Через це останнім часом у окрузі на карантин закриті всі школи і дитячі садки.

Через кілька годин цього ж дня земельний міністр з питань охорони здоров'я Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann) оголосив про запровадження локдауну також у сусідньому з Гютерсло окрузі Варендорф. За його словами, у Варендорфі також перевищено критичну межу 50 нових випадків інфікування на сто тисяч жителів.

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