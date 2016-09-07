У Німеччині в зоопарку в Берліні вперше народилися панди-двійнята

Вперше в історії Німеччини в зоопарку в Берліні народилися панди-двійнята. Панда Менг Менг народила двох дитинчат у Берлінському зоопарку. Ними цілодобово опікується як мама, так і співробітники зоопарку.
Шестирічна панда Менг Менг народила близнюків у Берлінському зоопарку. Це народження панд у Німеччині стало першим за всю історію країни, повідомила пресслужба столичного зоопарку у понеділок, 2 вересня.
Менг Менг народила панд-близнюків ще 18 серпня. О 18:54 на світ з'явилося перше дитинча. Після народження новоспечена мати відразу поклала дитинча обережно собі на живіт і почала гріти його великими лапами, своїм теплим диханням і м'яким хутром. Однак часу для відпочинку у молодої мами виявилося небагато, бо вже о 19:42 зоопарк поповнився другою пандою-немовлям.
Дитинчата панди народилися з вагою у 136 і 186 грамів. Їхня стать поки що невідома, співробітники зоопарку та ветеринари дізнаються про неї впродовж наступних тижнів.
"Менг Менг та її двоє дитинчат добре пережили пологи", - наводить пресслужба зоопарку слова ветеринара. "Хоча вона вперше стала мамою, панда добре дбає про своє потомство. Після народження дитинчата повинні пити молоко приблизно кожні дві-три години. Також дуже важливо, щоб мама постійно тримала їх у теплі", - додав ветеринар.
Відразу після народження немовлята панди не схожі на своїх дорослих батьків. Ведмежата народжуються рожевого кольору з білим пухом. Мама та малюки поки що відпочивають та набираються сил. Найближчим часом відвідувачі зоопарку не зможуть з ними познайомитися.
Тим часом тато близнюків 9-річний Цзяо Цін їсть бамбук і добре відпочиває у своєму саду. Самці панди не беруть участі у вирощуванні дитинчат.
Зазначається, що експерти зоопарку та Інституту досліджень зоопарку та дикої природи Лейбніца змогли встановити вагітність Менг Менг лише за тиждень до пологів за допомогою УЗД.