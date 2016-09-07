У Німеччині в зоопарку в Берліні вперше народилися панди-двійнята

Шестирічна панда Менг Менг народила близнюків у Берлінському зоопарку. Це народження панд у Німеччині стало першим за всю історію країни, повідомила пресслужба столичного зоопарку у понеділок, 2 вересня.

Менг Менг народила панд-близнюків ще 18 серпня. О 18:54 на світ з'явилося перше дитинча. Після народження новоспечена мати відразу поклала дитинча обережно собі на живіт і почала гріти його великими лапами, своїм теплим диханням і м'яким хутром. Однак часу для відпочинку у молодої мами виявилося небагато, бо вже о 19:42 зоопарк поповнився другою пандою-немовлям.

Дитинчата панди народилися з вагою у 136 і 186 грамів. Їхня стать поки що невідома, співробітники зоопарку та ветеринари дізнаються про неї впродовж наступних тижнів.

"Менг Менг та її двоє дитинчат добре пережили пологи", - наводить пресслужба зоопарку слова ветеринара. "Хоча вона вперше стала мамою, панда добре дбає про своє потомство. Після народження дитинчата повинні пити молоко приблизно кожні дві-три години. Також дуже важливо, щоб мама постійно тримала їх у теплі", - додав ветеринар.

Мама-панда Менг Менг і один з її малюків

Відразу після народження немовлята панди не схожі на своїх дорослих батьків. Ведмежата народжуються рожевого кольору з білим пухом. Мама та малюки поки що відпочивають та набираються сил. Найближчим часом відвідувачі зоопарку не зможуть з ними познайомитися.

Тим часом тато близнюків 9-річний Цзяо Цін їсть бамбук і добре відпочиває у своєму саду. Самці панди не беруть участі у вирощуванні дитинчат.

Зазначається, що експерти зоопарку та Інституту досліджень зоопарку та дикої природи Лейбніца змогли встановити вагітність Менг Менг лише за тиждень до пологів за допомогою УЗД.

Дивитись відео 00:53 Поділитись Панди-двійнята у Віденському зоопарку (07.09.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1Jwpg Панди-двійнята у Віденському зоопарку (07.09.2016)

Дивитись відео 00:59 Поділитись Малята панди в Китаї (28.07.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1JWyO Малята панди в Китаї (28.07.2016)