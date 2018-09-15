 У Німеччині відкрили розслідування щодо Петрова і Боширова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Новини

У Німеччині відкрили розслідування щодо Петрова і Боширова

Прокуратура ФРН відкрила розслідування щодо ймовірних співробітників ГРУ, які назвали себе Олександром Петровим і Русланом Бошировим. Вони, можливо, провели три дні в районі Франкфурта-на-Майні.

Прокуратура ФРН розслідує ймовірних співробітників ГРУ - Олександра Петрова і Руслана Боширова

Прокуратура ФРН розслідує ймовірних співробітників ГРУ - Олександра Петрова і Руслана Боширова

Федеральна прокуратура Німеччини і Федеральне управління кримінальної поліції ФРН розслідують дії ймовірних співробітників Головного управління Генерального штабу РФ (ГРУ), які називали себе Олександром Петровим і Русланом Бошировим, яких підозрюють у замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії. Про це у п'ятницю, 6 грудня, повідомляє видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, ймовірні співробітники російської розвідки були 2014 роки три дні в районі Франкфурта-на-Майні.

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Крім того у Spiegel та розслідувальній групі Bellingcat припускають, що командир секретного "Підрозділу 29155" розвідки РФ, ймовірно, мав контакти у Німеччині. Зокрема, цю групу підозрюють у замаху на вбивство Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії та інших нападах на опонентів російської влади.

Також німецька прокуратура перевіряє можливу причетність РФ до вбивства громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі у Берліні. Підозрюваний вбивця був затриманий. У нього був російський паспорт на ім'я Вадима Соколова. Утім, розслідувачі Bellingcat повідомили, що "Соколов" насправді - це 54-річний Вадим Красіков. У 2014 році Росія оголосила його в розшук через Інтерпол. Згодом видання The Insider повідомило, що Красіков служив у спепідрозділі ФСБ і разом з напарниками брав участь ще у щонайменше двох замовних вбивствах.

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