 У Німеччині відзначили звільнення концтаборів ″Заксенгаузен″ і ″Равенсбрюк″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2020

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Новини

У Німеччині відзначили звільнення концтаборів "Заксенгаузен" і "Равенсбрюк"

Через пандемію коронавірусу меморіальні комплекси скасували всі заходи. Глава МЗС Німеччини у відеопосланні з нагоди річниці звільнення "Заксенгаузену" закликав не миритися з проявами антисемітизму сьогодні.

Вхід на територію колишнього нацистського концтабору Заксенгаузен

Вхід на територію колишнього нацистського концтабору "Заксенгаузен"

У Німеччині в неділю, 19 квітня, відзначили богослужіннями 75-ту річницю визволення нацистських концтаборів "Заксенгаузен" і "Равенсбрюк". Через пандемію коронавірусу меморіальні комплекси були змушені скасувати заходи.

У зв'язку з річницею звільнення в'язнів "Заксенгаузену" міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) виступив із відеопосланням, підкресливши важливість боротьби "проти отрути ненависті і антисемітизму", які сьогодні знову посилюються.

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"Коли вшанування пам'яті дифамують як культ провини, коли жертв перетворюють на злочинців, у Німеччині або за кордоном, ми, німці, не можемо мовчки миритися з цим", - заявив Маас. За його словами, коли сьогодні євреї, сінті та роми знову піддаються нападам, потрібно бути солідарними з жертвами та мужньо протистояти зловмисникам.

Головування в Альянсі пам'яті Голокосту

Німеччина на сьогодні головує в Міжнародному альянсі пам'яті жертв Голокосту і тому зосередила особливу увагу на боротьбі з тими, хто заперечує Голокост, і людьми, що применшують серйозність нацистських злочинів, зазначив глава МЗС Німеччини. Він нагадав, що уряд Німеччини нещодавно вирішив сприяти роботі меморіального комплексу "Яд Вашем" в Єрусалимі ще упродовж десяти років.

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Уповноважена уряду ФРН з питань культури Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters) і міністерка культури землі Бранденбург Манья Шюле (Manja Schüle) поклали квіти на території колишнього концтабору "Равенсбрюк" ще 16 квітня. Ґрюттерс 19 квітня зазначила, що в поточному році, коли меморіальні комплекси закриті через пандемію коронавірусу, особливо важливе значення має вишукування нових шляхів підтримки пам'яті про нацистські злочини.

Концтабір "Заксенгаузен" був звільнений радянськими і польськими солдатами 22-23 квітня 1945 року, а "Равенсбрюк" - радянськими солдатами 30 квітня 1945 року. За оцінками, в "Равенсбрюку" загинули близько 28 тисяч ув'язнених, у "Заксенгаузені" - 20 тисяч.

Дивитись відео 02:24

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