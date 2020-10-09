У Німеччині відзначають 1700-річчя єврейського життя

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав усіх жителів країни протистояти антисемітизму в будь-яких його проявах. Цей заклик Штайнмаєр зробив у неділю, 21 лютого, під час виступу в Кельнській синагозі на урочистому відкритті року, присвяченому 1700-річчю єврейського життя в Німеччині.

"Якщо я - як федеральний президент - зміг би побажати чого-небудь у цей ювілейний рік, так це не тільки ясного визнання того, що євреї в Німеччині - частина нас, частина нашого спільного "ми", а й також, щоб ми рішуче протистояли тим, хто ще - або знову - ставить це під сумнів", - заявив Штайнмаєр.

Урочистий захід у Кельнській синагозі у зв'язку з пандемією COVID-19 проходив без глядачів і - здебільшого - у віртуальному форматі. Так, президент Ізраїлю Реувен Рівлін надіслав відеозвернення. У ньому він висловив заклопотаність у зв'язку з тим, що - "попри відродження єврейського життя - ми знову стаємо свідками небезпечного зростання старих і нових форм антисемітизму". Щодо подібних проявів необхідно демонструвати політику "нульової терпимості" - "як на вулиці, так і в онлайн-ЗМІ, і в політиці", упевнений глава ізраїльської держави.

"Прищепити населення від антисемітизму"

Голова Центральної Ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер (Josef Schuster), своєю чергою, заявив, що вирішенням проблеми могло б стати посилення роботи з поширення знань про юдаїзм. Про перспективи останнього він висловився з оптимізмом: "Так само, як ми впораємося з пандемією коронавірусу - так само ми зможемо краще прищепити населення від антисемітизму".

Перша письмова згадка про євреїв на території, яка входить сьогодні до складу Німеччини, пов'язана з Кельном. Йдеться про декрет римського імператора Костянтина, датований 321 роком. Місцева єврейська громада вважається найстарішою в Європі на північ від Альп.

У зв'язку з 1700-річчям єврейського життя в Німеччині заплановано близько тисячі заходів.

Нагадаємо, торік Штайнмаєр називав антисемітизм "сейсмографом стану демократії".

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