У Німеччині відзначають День народної скорботи

Президент Франції Емамнуель Макрон у неділю, 18 листопада, прибув до Берліна для відзначення Дня народної скорботи. Вранці разом з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) він зустрівся з молоддю. "Молодь може вибудувати майбутнє тільки тоді, коли вона знає своє минуле", - наголосив президент Франції Макрон на заході "Молодь для миру - 100 років Першої світової, 100 ідей для миру". В іншому разі, пояснив він, є ризик повторення помилок. Макрон закликав 500 молодих людей з 48-ми країн Європи, Африки та Близького Сходу, які були присутні на заході, створювати відкриту та честолюбну Європу, повідомляє агентство dpa.

Штайнмаєр під час зустрічі з молоддю нагадав про "диво європейського об'єднання" та зазначив, що саме молодь має оновити це диво та зберегти його.

Після цієї зустрічі президенти ФРН та Франції, а також канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) поклали вінки до меморіалу "Нова варта", який є у Німеччині головним місцем вшанування пам'яті жертв війни та деспотизму.

У неділю заходи з нагоди Дня народної скорботи відбулися й у Бундестазі. Еммануель Макрон під час свого першого виступу перед німецькими депутатами у приміщенні Рейхстагу закликав "у часи нового націоналізму убезпечити Європу від криз". "Ми винні Європі це", - наголосив Макрон.

У другій половині дня відбудеться зустріч Макрона з Меркель. З канцлеркою Німеччини Мaкрон має серед іншого обговорити підготовку до наступного саміту ЄС.

У День народної скорботи у Німеччині вшановують пам'ять жертв війни та деспотизму. Його запровадили майже 100 років тому, у 1919 році, на вшанування пам'яті жертв Першої світової війни.