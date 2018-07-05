 У Німеччині відбулись акції на підтримку біженців та їх рятувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

У Німеччині відбулись акції на підтримку біженців та їх рятувальників

На демонстрацію на підтримку мігрантів у Берліні зібрались близько 12 тисяч людей. Акції відбулись також у Мюнхені, Ганновері, Франкфурті-на-Майні та інших містах.

Демонстрація у Берліні на підтримку біженців та рятувальників

Демонстрація у Берліні на підтримку біженців та рятувальників

У кількох містах Німеччини у суботу, 7 липня, відбулись акції на підтримку рятувальних організацій, які допомагають біженцям у Середземному морі. Найбільша демонстрація пройшла у Берліні, у ній взяли участь близько 12 тисяч осіб, повідомили організатори акції.

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Заявку на проведення акцій подавала організація Seebrücke ("Морський пірс"). У Берліні учасники ходи пройшли від Александерплатц до Бранденбурзьких воріт, тримаючи в руках рятувальні жилети. У Ганновері на демонстрацію вийшли близько двох тисяч людей, у Бремені - близько тисячі. Аналогічні акції відбулись у Мюнхені, Лейпцігу, Гайдельберзі та у Франкфурті-на-Майні.

Ініціатива Seebrücke з'явилась після конфлікту навколо судна німецьких рятувальниківLifeline, які взяли на борт у Середземному морі 234 мігранти з гумового човна. Однак Італія, а також Іспанія відмовились прийняти корабель у свої порти. Організація на своїх акціях використовує помаранчевий колір на знак солідарності з біженцями. Від німецьких і європейських політиків вона вимагає створення безпечних шляхів для мігрантів, декриміналізації дій рятувальників на морі та людяного ставлення до біженців.

Акції на підтримку біженців також пройшли в Італії і на Мальті.

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