У Німеччині відбулись акції на підтримку біженців та їх рятувальників

У кількох містах Німеччини у суботу, 7 липня, відбулись акції на підтримку рятувальних організацій, які допомагають біженцям у Середземному морі. Найбільша демонстрація пройшла у Берліні, у ній взяли участь близько 12 тисяч осіб, повідомили організатори акції.

Заявку на проведення акцій подавала організація Seebrücke ("Морський пірс"). У Берліні учасники ходи пройшли від Александерплатц до Бранденбурзьких воріт, тримаючи в руках рятувальні жилети. У Ганновері на демонстрацію вийшли близько двох тисяч людей, у Бремені - близько тисячі. Аналогічні акції відбулись у Мюнхені, Лейпцігу, Гайдельберзі та у Франкфурті-на-Майні.

Ініціатива Seebrücke з'явилась після конфлікту навколо судна німецьких рятувальниківLifeline, які взяли на борт у Середземному морі 234 мігранти з гумового човна. Однак Італія, а також Іспанія відмовились прийняти корабель у свої порти. Організація на своїх акціях використовує помаранчевий колір на знак солідарності з біженцями. Від німецьких і європейських політиків вона вимагає створення безпечних шляхів для мігрантів, декриміналізації дій рятувальників на морі та людяного ставлення до біженців.

Акції на підтримку біженців також пройшли в Італії і на Мальті.