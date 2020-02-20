 У Німеччині вшановують пам′ять жертв стрілянини в Ганау | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2020

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Новини

У Німеччині вшановують пам'ять жертв стрілянини в Ганау

Акції відбулися в десятках німецьких міст. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до громадянської мужності, а міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер планує посилити заходи безпеки у країні.

Президент ФРН виступив перед натовпом в Ганау

Президент ФРН виступив перед натовпом в Ганау

У багатьох містах Німеччини ввечері у четвер, 20 грудня, люди вийшли на вулиці на акції вшанування пам'яті загиблих внаслідок стрілянини у місті Ганау. Як повідомлялося, минулої ночі стрілок відкрив вогонь у двох кальян-барах міста, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Після цього зловмисник у помешканні застрілив свою матір та наклав на себе руки.

Як повідомили представники правоохоронних органів, жертвам нападів було від 21-го до 44 років. Всі дев'ятеро загиблих у кальян-барах мали міграційне коріння. Серед них були як німецькі, так і іноземні громадяни. П'ятеро із загиблих були громадянами Туреччини, повідомила турецька агенція новин Anadolu. Ймовірно, деякі з жертв мали подвійне громадянство.

Акція пам'яті в Мюнхені

Акція пам'яті в Мюнхені

До Ганау прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). За його словами, загалом акції з вшанування пам'яті жертв проходять у близько 50 містах країни. У Ганау на вулиці вийшли, за оцінками поліції, до п'яти тисяч людей. Під час виступу в цьому місті Штайнмаєр закликав до згуртованості та громадянської мужності: "Ми як суспільство тримаємося разом, ми не дозволимо собі залякати, ми не розбіжимося в різні боки", - сказав він, цитує агенція новин AFP.

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт також зібралися кілька сотень людей, щоб вшанувати пам'ять жертв.

Акція в німецькій столиці

Акція в німецькій столиці

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив у Ганау, що планує посилити заходи безпеки у країні. Він проведе відповідні консультації з міністрами внутрішніх справ федеральних земель.

Нагадаємо, в ніч на 20 лютого в місті Ганау в землі Гессен було скоєно напади на два кальян-бари. Унаслідок стрілянини в них загинули дев'ятеро осіб, ще шестеро отримали поранення.

Жертв стрілянини вшанували під час церемонії відкриття кінофестивалю Берлінале

Жертв стрілянини вшанували під час церемонії відкриття кінофестивалю "Берлінале"

У нападах підозрюють 43-річного німця Тобіаса Р. Згодом він застрілив у своєму помешканні власну матір, а потім наклав на себе руки. Як встановили слідчі, раніше він займався спортивною стрільбою. Перед нападом він залишив на своєму сайті "відеоповідомлення та свого роду маніфест", повідомив генеральний прокурор Петер Франк (Peter Frank). Окрім "заплутаних думок та необдуманих теорій змови", вони вказують на "глибоко расистські погляди".

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