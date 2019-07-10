 У Німеччині вперше оштрафували школярів за участь в екопротестах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

У Німеччині вперше оштрафували школярів за участь в екопротестах

У Німеччині вперше оштрафували шістьох підлітків-учасників п'ятничних протестів проти зміни клімату Fridays for Future. В екологічному русі засудили такі заходи щодо школярів.

Акція протесту Fridays for Future в Ахені

Акція протесту Fridays for Future в Ахені

Екологічний рух Fridays for Future заявляє, що в Німеччині оштрафували родини дітей, які пропустили шкільні заняття через участь у п'ятничних протестах на захист клімату. Відомство з правопорядку міста Мангайм у німецькій землі Баден-Вюртемберг стягнуло штрафи по 88,5 євро з шістьох учасників акції протесту, що відбулася у травні, за два пропущені уроки, інформує агенція AFP в четвер, 18 липня.

У Fridays for Future засудили "цей процес проти законного протесту" і закликали інших учасників акції повідомляти про випадки стягнення штрафів. В екологічному русі обіцяють правову підтримку та вже створили благодійний рахунок для правової допомоги.

DW.COM

Світ здивували масові протести школярів. Тим часом екологічний рух Fridays for Future планує чергові акції з рекордним числом учасників. Подробиці - у DW. (15.03.2019)

На вулиці німецького Аахена вийшли десятки тисяч осіб з 17 країн, які вимагають підтримати заходи з боротьби зі змінами клімату. Рух Fridays for Future продовжить акції влітку. (21.06.2019)

Між тим у міністерстві культури федеральної землі заявили, що рішення про штрафи за порушення обов'язкового відвідування шкільних занять має в результаті ухвалювати керівництво шкіл, повідомляє агенція edp.

Нагадаємо, акції протесту Fridays for Future розпочалися з одиничних акцій шведської школярки й екоактівістки Грети Тунберг, яка протягом декількох місяців щоп'ятниці замість уроків в школі виходила на пікети з захисту клімату. До акцій Грети Тунберг приєдналися тисячі школярів. У Німеччині екологічні акції проходять з весни 2019 року.

Як повідомлялося, 21 червня на вулиці німецького Аахена вийшли десятки тисяч осіб з 17 країн, які вимагали підтримати заходи з боротьби зі змінами клімату. При цьому Рух Fridays for Future оголосив про продовження акцій протесту під час літніх канікул.

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