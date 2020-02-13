 У Німеччині виписали першого пацієнта, який вилікувався від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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Новини

У Німеччині виписали першого пацієнта, який вилікувався від коронавірусу

Першого з 16-ти пацієнтів у Німеччині, які заразилися новим коронавірусом, виписали з лікарні. Більшість заражених пов'язані з фірмою Webasto. Лікарі кажуть про стабільний стан також інших пацієнтів.

Клініка в районі Мюнхена Швабінґ, з якої виписали пацієнта, що вилікувався від коронавірусу

Клініка в районі Мюнхена Швабінґ, з якої виписали пацієнта, що вилікувався від коронавірусу

У Німеччині виписали з клініки першого з 16-ти пацієнтів, які проходять лікування внаслідок зараження новим коронавірусом. Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я Баварії у четвер, 13 лютого, виписаний чоловік знову повністю здоровий та не є заразним. Всі необхідні критерії для виписки пацієнта було виконано, кілька тестів на наявність вірусу Sars-CoV-2 виявилися негативними.

У Баварії проходять лікування ще 13 пацієнтів - усі вони так чи інакше пов'язані з фірмою Webasto, яка виробляє комплектуючі для автомобілів, зазначає агентство новин dpa. Виписаний пацієнт також є працівником цієї компанії. Співробітники фірми заразилися коронавірусом від китайської колеги, яка прибула з КНР.

DW.COM

Інфікований коронавірусом чоловік заразився у Німеччині від своєї китайської колеги під час тренінгу. Жінка не мала симптомів хвороби у Німеччині, вони проявилися лише під час зворотного рейсу до Шанхаю. (28.01.2020)

Літак Бундесверу забере до Німеччини понад 130 людей з міста Ухань у Китаї, що найбільше постраждало від коронавірусу. (31.01.2020)

Як зазначили у мюнхенській клініці, в якій проходять лікування ще восьмеро пацієнтів, усі вони перебувають у стабільному стані, симптоми захворювання здебільшого відсутні, невдовзі вони мають залишити медичний заклад.  

Ще двоє пацієнтів у Німеччині перебувають у клініці університету Франкфурта-на-Майні. У них вірус було виявлено після евакуації з Уханю. Вони поки залишатимуться в клініці попри те, що стан їхнього здоров'я добрий. За словами речника медичного закладу, дата їхньої виписки поки не встановлена.

До завершення карантину тим часом готуються інші прибулі з Уханю, яких розмістили у казармі в землі Рейнланд-Пфальц, - 122 евакуйовані особи та 22 волонтери німецького Червоного Хреста. 14 лютого їх знову мають обстежити на наявність вірусу, якщо тести виявляться негативними, то у неділю, 16 лютого, карантин має бути завершено.

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Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)

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