У Німеччині вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну

У порту в Гамбурзі правоохоронці вилучили найбільшу в історії Німеччини партію кокаїну вагою 4,5 тонни, яку оцінили в один мільярд євро. Про це повідомила Митна служба ФРН у п'ятницю, 2 серпня.

У митниці розповіли, що два тижні тому перевірили контейнер, який транспортувався із столиці Уругваю Монтевідео і повинен був бути доставлений до бельгійського Антверпена. За словами митників, в документах було вказано, що контейнер завантажений соєю. Однак під час перевірки митники виявили 221 спортивну сумку, у яких були 4200 пакетів спресованого кокаїну.

"Це найбільша кількість кокаїну, яку вилучили у Німеччині під час одного обшуку", - наголосили у відомстві. Митники зазначили, що наркотики вже знищені в умовах суворої секретності.

День народження Гамбурзького порту Повною ходою - на свято День народження Гамбурзького порту щороку притягує тисячі відвідувачів. Настрій тут, на Ельбі, святковий: близько півтора мільйона гостей можуть розважитись, відвідавши палуби історично відомих кораблів, покататись на скутерах або ж просто послухати концерти та закусити.

День народження Гамбурзького порту Другий за розмірами в ЄС Гамбурзький морський порт є найбільшим у Німеччині та другим за розмірами в Євросоюзі. Хоча він розташований за 100 кілометрів до впадання річки в Північне море, у нього без проблем заходять океанські вантажні судна та нафтові танкери. Офіційно ця гавань зареєстрували понад вісімсот років тому, 7 травня 1189 року. За рік через порт проходить близько 130 мільйонів тонн вантажу.

День народження Гамбурзького порту Велетні та ліліпути Багато великих вітрильних суден і маленьких яхт зібралися у водах порту в ці святкові дні - тож їхнім капітанам зовсім не до жартів. Крім того, 13 круїзних кораблів-красенів - стільки ще не бувало ніколи.

День народження Гамбурзького порту Морський посол Німеччини "Ґорх Фок" – найвідоміше вітрильне судно Німеччини. Учбовий корабель зійшов зі стапелів 1958 року та відтоді обійшов усі континенти. "Ґорх Фок" представляв Німеччину на міжнародній виставці 1964 року в Нью-Йорку, а на святі в Гамбургу очолив колонну з трьохсот інших суден.

День народження Гамбурзького порту Свіжоспечений лайнер Круїзний лайнер "Європа-2" довжиною 225 метрів нещодавно збудували в Сен-Назері, що на атлантичному узбережжі Франції. У Гамбурзі його вперше показали публіці. На борт "Європа-2" бере відносно мало пасажирів - лише 516. Зате в люксових номерах з терасами вкрай приємно здійснювати довколосвітню подорож.

День народження Гамбурзького порту Хеві-метал-крейсер "Майн Шифф 1" ("Мій корабель 1") ламає кліше про тихі й романтичні вояжі. Гримлячи колонками на 50 тисяч ватт, круїзний корабель увійшов 11 травня до гамбурзької гавані, щоб завершити свою хеві-метал-подорож. У ній брали участь 2 тисячі фанатів важкого року, настрій яким піднімали двадцять рок-гуртів.

День народження Гамбурзького порту Гість з Латинської Америки "Cisne Branco" ("Білий лебідь") пройшов до Гамбурга найдовшу відстань. Цей великий вітрильний корабель ще відносно молодий. Його збудували 1999-го року. На ньому проходять вишкіл майбутні матроси та капітани військово-морських сил Бразилії.

День народження Гамбурзького порту Морська освіта "Александер фон Гумбольдт-2" - навчальний корабель приватного фонду "Дойче Штіфтунґ Сейл Трейнінґ". На ньому можуть відправитись у морську подорож юнгою навіть аматори без теоретичної підготовки. При цьому вони не лише вчаться мистецтву управління шхуною, формується також їхня особистість.

День народження Гамбурзького порту Балет тягачів Серед головних атракціонів на Дні народження порту був балет тягачів. Буксирувальники потужністю до 5000 кінських сил виконували видовищні маневри на Ельбі, наближаючись на відстань кількох сантиметрів до берега й віддаляючись знову. Цього року "танець" велетнів виконувався під вальс Йоганна Штрауса.

День народження Гамбурзького порту Музей на плаву Колишній німецький суховантаж 1961 року випуску "Кеп Сан Дієґо" перебудували на музей та центр розваг. Він постійно стоїть на причалі у Гамбургу. Експозиція розповідає про особливості життя вантажного судна. Автор: Ґюнтер Біркеншток, Захар Бутирський

