 У Німеччині вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2019

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Новини

У Німеччині вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну

У ФРН в порту Гамбурга вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну - 4,5 тонни. Її вартість оцінюють в один мільярд євро.

У Німеччині вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну на мільярд євро

У Німеччині вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну на мільярд євро

DW.COM

Імовірного організатора контрабанди кокаїну в Росію Андрія Ковальчука затримали в Німеччині за російським ордером. Він називає себе жертвою провокації американських спецслужб. (02.03.2018)

Розслідування, яке аргентинська влада вела спільно з Росією, тривало упродовж року. Було заарештовано кілька людей в Аргентині й РФ. (23.02.2018)

У порту в Гамбурзі правоохоронці вилучили найбільшу в історії Німеччини партію кокаїну вагою 4,5 тонни, яку оцінили в один мільярд євро. Про це повідомила Митна служба ФРН у п'ятницю, 2 серпня.

У митниці розповіли, що два тижні тому перевірили контейнер, який транспортувався із столиці Уругваю Монтевідео і повинен був бути доставлений до бельгійського Антверпена. За словами митників, в документах було вказано, що контейнер завантажений соєю. Однак під час перевірки митники виявили 221 спортивну сумку, у яких були 4200 пакетів спресованого кокаїну.

"Це найбільша кількість кокаїну, яку вилучили у Німеччині під час одного обшуку", - наголосили у відомстві. Митники зазначили, що наркотики вже знищені в умовах суворої секретності. 

  • Das Frachtschiff Cap San Diego läuft am 09.05.2013 bei der Einlaufparade des größten Hafenfestes der Welt im Hafen von Hamburg ein. Foto: Sven Hoppe/dpa

    День народження Гамбурзького порту

    Повною ходою - на свято

    День народження Гамбурзького порту щороку притягує тисячі відвідувачів. Настрій тут, на Ельбі, святковий: близько півтора мільйона гостей можуть розважитись, відвідавши палуби історично відомих кораблів, покататись на скутерах або ж просто послухати концерти та закусити.

  • Containerschiff im Hamburger Hafen Foto: Patrick Lux/Getty Images

    День народження Гамбурзького порту

    Другий за розмірами в ЄС

    Гамбурзький морський порт є найбільшим у Німеччині та другим за розмірами в Євросоюзі. Хоча він розташований за 100 кілометрів до впадання річки в Північне море, у нього без проблем заходять океанські вантажні судна та нафтові танкери. Офіційно ця гавань зареєстрували понад вісімсот років тому, 7 травня 1189 року. За рік через порт проходить близько 130 мільйонів тонн вантажу.

  • 824. Hamburger Hafengeburtstag

    День народження Гамбурзького порту

    Велетні та ліліпути

    Багато великих вітрильних суден і маленьких яхт зібралися у водах порту в ці святкові дні - тож їхнім капітанам зовсім не до жартів. Крім того, 13 круїзних кораблів-красенів - стільки ще не бувало ніколи.

  • Das Segelschiff «Gorch Fock» Foto: Sven Hoppe/dpa

    День народження Гамбурзького порту

    Морський посол Німеччини

    "Ґорх Фок" – найвідоміше вітрильне судно Німеччини. Учбовий корабель зійшов зі стапелів 1958 року та відтоді обійшов усі континенти. "Ґорх Фок" представляв Німеччину на міжнародній виставці 1964 року в Нью-Йорку, а на святі в Гамбургу очолив колонну з трьохсот інших суден.

  • Die Brücke des Kreuzfahrtschiffes Europa 2, Foto: Georg Wendt/dpa

    День народження Гамбурзького порту

    Свіжоспечений лайнер

    Круїзний лайнер "Європа-2" довжиною 225 метрів нещодавно збудували в Сен-Назері, що на атлантичному узбережжі Франції. У Гамбурзі його вперше показали публіці. На борт "Європа-2" бере відносно мало пасажирів - лише 516. Зате в люксових номерах з терасами вкрай приємно здійснювати довколосвітню подорож.

  • Rund 2000 Heavy Metal Fans feiern auf dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 1

    День народження Гамбурзького порту

    Хеві-метал-крейсер

    "Майн Шифф 1" ("Мій корабель 1") ламає кліше про тихі й романтичні вояжі. Гримлячи колонками на 50 тисяч ватт, круїзний корабель увійшов 11 травня до гамбурзької гавані, щоб завершити свою хеві-метал-подорож. У ній брали участь 2 тисячі фанатів важкого року, настрій яким піднімали двадцять рок-гуртів.

  • Das brasilianische Segelschiff Cisne Branco liegt am 09.05.2013 nach der Einlaufparade des größten Hafenfestes der Welt im Hafen von Hamburg an den Landungsbrücken. Vom 09.-12.05.2013 findet in Hamburg der 824. Hamburger Hafengeburtstag statt. Foto: Sven Hoppe/dpa

    День народження Гамбурзького порту

    Гість з Латинської Америки

    "Cisne Branco" ("Білий лебідь") пройшов до Гамбурга найдовшу відстань. Цей великий вітрильний корабель ще відносно молодий. Його збудували 1999-го року. На ньому проходять вишкіл майбутні матроси та капітани військово-морських сил Бразилії.

  • Einlaufparade zum 824. Hafengeburtstag Hamburg am 09.05.2013 mit Alexander von Humboldt 2

    День народження Гамбурзького порту

    Морська освіта

    "Александер фон Гумбольдт-2" - навчальний корабель приватного фонду "Дойче Штіфтунґ Сейл Трейнінґ". На ньому можуть відправитись у морську подорож юнгою навіть аматори без теоретичної підготовки. При цьому вони не лише вчаться мистецтву управління шхуною, формується також їхня особистість.

  • default

    День народження Гамбурзького порту

    Балет тягачів

    Серед головних атракціонів на Дні народження порту був балет тягачів. Буксирувальники потужністю до 5000 кінських сил виконували видовищні маневри на Ельбі, наближаючись на відстань кількох сантиметрів до берега й віддаляючись знову. Цього року "танець" велетнів виконувався під вальс Йоганна Штрауса.

  • Museumsschiff Cap San Diego Foto: imago/Eibne

    День народження Гамбурзького порту

    Музей на плаву

    Колишній німецький суховантаж 1961 року випуску "Кеп Сан Дієґо" перебудували на музей та центр розваг. Він постійно стоїть на причалі у Гамбургу. Експозиція розповідає про особливості життя вантажного судна.

    Автор: Ґюнтер Біркеншток, Захар Бутирський


Дивитись відео 01:11

Факти про наркотики, яких ви не знали (18.10.2017)

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День народження Гамбурзького порту

500 об'єктів, у тому числі каруселі та "чортове колесо", підготували для публіки до 824-го дня народження порту. Портове свято із 9 по 12 травня було водночас виставкою технічних можливостей сучасного мореплавства. (13.05.2013)  

Аудіо й відео до теми

Факти про наркотики, яких ви не знали (18.10.2017)  

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