У Німеччині вийшов роман Тані Малярчук "Забуття"

Знаковий роман "Забуття" української письменниці Тані Малярчук відтепер доступний і німецькомовним читачам.
Таня Малярчук
Німецьке видавництво Kiepenheuer & Witsch оголосило вихід у світ роману відомої української письменниці Тані Малярчук "Забуття" німецькою мовою. З 26 лютого заплановані літературні читання цього роману німецькою мовою у низці міст Німеччини, Австрії та Швейцарії, повідомляється на сайті видавництва.
Німецькою літературний твір називається Blauwal der Erinnerung, тобто "Синій кит спогадів". "Це роман про забутого українського народного героя В'ячеслава Липинського, чиє життя митецьким чином поєднується з "я"-героїнею роману, котра у його минулому шукає власне теперішнє", - йдеться на сайті німецького видавництва. Липинський - історик, філософ та політик польського походження. "Уже в ранні часи він ототожнював себе з Україною та наполіг на українізованій формі свого прізвища. Після навчання присвятив себе політичній діяльності для країни, роздертої між Польщею та Росією, вимагаючи її державної незалежності", - додає видавець.
Таня Малярчук з 2011 року мешкає у Австрії. Німецькою уже перекладені такі її твори, як "Біографія випадкового чуда" й "Говорити", що вийшли в австрійському видавництві Residenz, а також "Звірослов", виданий берлінським видавництвом Edition.fotoTAPETA.
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