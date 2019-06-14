У Німеччині виділили рекордну суму на наукові дослідження та розробки

Минулого року уряд, промисловість та університети Німеччини виділили приблизно 105 мільярдів євро на дослідження та розробки в країні, повідомляє у четвер, 28 листопада, агенція dpa з посиланням на дані урядового дослідження.

У 2018 році в Німеччині інвестовано в дослідження приблизно 3,13 відсотка її валового внутрішнього продукту (ВВП). Зокрема, бізнес виділив на ці цілі 72 мільярди євро, що на п'ять відсотків більше за показники 2017 року. Зазначається, що 27 мільярдів з них в дослідження інвестували автовиробники.

Також обсяги інвестицій в наукові дослідження та розробки вище середнього зафіксовані у фармацевтичній, авіаційній та космічній сферах, а також в електроніці та інформаційно-комунікаційних секторах.

Загалом компанії створили близько 14,5 тисяч додаткових робочих місць у сфері досліджень. Зазначається, що Німеччина другий рік поспіль досягає закладені в ЄС для країн-членів цілі, збільшити витрати на дослідження та розробки до трьох відсотків ВВП. До 2025 року федеральний уряд має на меті досягнути показника у 3,5 відсотка.