 У Німеччині виділили рекордну суму на наукові дослідження та розробки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині виділили рекордну суму на наукові дослідження та розробки

Минулого року на наукові дослідження та розробки виділено близько 105 мільярдів євро. Це рекордна сума в історії ФРН.

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

Минулого року уряд, промисловість та університети Німеччини виділили приблизно 105 мільярдів євро на дослідження та розробки в країні, повідомляє у четвер, 28 листопада, агенція dpa з посиланням на дані урядового дослідження.

DW.COM

Індустрія 4.0 стала реальністю. У ФРН дедалі більше "розумних фабрик", що використовують у промисловості штучний інтелект, свідчить опитування галузевого об'єднання Bitkom. (03.04.2019)

Китайські компанії будують інформаційно-комунікаційні мережі на всьому африканському континенті. Чи мають їхні західні конкуренти перспективи в Африці? (07.05.2019)

У 2018 році в Німеччині інвестовано в дослідження приблизно 3,13 відсотка її валового внутрішнього продукту (ВВП). Зокрема, бізнес виділив на ці цілі 72 мільярди євро, що на п'ять відсотків більше за показники 2017 року. Зазначається, що 27 мільярдів з них в дослідження інвестували автовиробники. 

Також обсяги інвестицій в наукові дослідження та розробки вище середнього зафіксовані у фармацевтичній, авіаційній та космічній сферах, а також в електроніці та інформаційно-комунікаційних секторах.

Загалом компанії створили близько 14,5 тисяч додаткових робочих місць у сфері досліджень. Зазначається, що Німеччина другий рік поспіль досягає закладені в ЄС для країн-членів цілі, збільшити витрати на дослідження та розробки до трьох відсотків ВВП. До 2025 року федеральний уряд має на меті досягнути показника у 3,5 відсотка. 

Дивитись відео 04:14

Органи для трансплантації з 3D-принтера: німецьке ноу-хау чи утопія? (07.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Органи для трансплантації з 3D-принтера: німецьке ноу-хау чи утопія? (07.03.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Фактор "Приватбанку". Чого німецький бізнес очікує від Зеленського 14.06.2019

Німецькі бізнесмени визнають - за останні роки умови для ведення бізнесу в Україні стали кращими, але новий президент має зробити більше.

Deutschland | Für Verschiffung vorbereitete Volkswagen im Emdener Hafen

Торгівля Німеччини зі Східною Європою: з Україною - зростає, з Росією - знижується 27.08.2019

Німецький бізнес розширює співпрацю зі Східною Європою. Один з найвищих темпів зростання демонструє торгівля ФРН з Україною, а Польща як торговельний партнер Німеччини - вдвічі важливіша, ніж Росія.

Altmaier stellt Industriestrategie vor

Уряд Німеччини хоче захищати концерни від "ворожих поглинань" 05.02.2019

Уряд ФРН хоче допомагати інвестиціями великим німецьким корпораціям при загрозі їхнього поглинання іноземними гравцями, заявив міністр економіки. Це має посилити німецький бізнес у конкуренції з Китаю та США.

Реклама

Докладно

Барак Обама та Дональд Трамп

Що спільного між Трампом та Обамою

Президента США називають "популістом". На думку Александера Ґерлаха, обрання Трампа було реакцією на його попередника.  

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

У ФРН виділили рекордну суму на дослідження

Минулого року на дослідження та розробки було виділено близько 105 мільярдів євро. Це рекордна сума в історії ФРН.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  