У Німеччині вже зареєстрували більше 27 тисяч біженців з України

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 5 березня читайте тут.

DW стежить за подіями суботи, 5 березня (час київський).

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Станом на 5 березня федеральна поліція Німеччини зареєструвала 27 491-го біженця від війни в Україні. Про це повідомив представник німецького міністерства внутрішніх справ. За його словами, реальна кількість українських біженців у ФРН може бути більшою, адже дані поліції не враховують тих, хто перетнув кордони Німеччини з інших країн ЄС. "Оскільки немає прикордонного контролю, кількість біженців може бути вищою", - зазначено у повідомленні. За оцінкою УВКБ ООН, станом на 4 березня з України виїхало понад 1,25 мільйона людей, з них левова частка - до Польщі.

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Німецькі суспільно-правові телеканали ARD і ZDF тимчасово припиняють мовлення з московської студії в Росії. Про це повідомили у пресслужбі Westdeutsche Rundfunk (WDR). Таке рішення, пояснили у WDR, німецькі мовники ухвалили після ухвалення нового закону, що обмежує роботу ЗМІ у Росії. При цьому ARD і ZDF з інших студій продовжать "всебічно інформувати аудиторію про події, що відбуваються в Росії та Україні", - йдеться уповідомленні. Низка міжнародних ЗМІ раніше заявили, що повністю або частково припинять роботу в країні. Зокрема, американська телекомпанія CNN, британська BBC, канадська телекомпанія CBC і американське інформаційне агентство Bloomberg.

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