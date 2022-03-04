У Німеччині вже зареєстрували більше 27 тисяч біженців з України

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - першої половини дня 5 березня читайте тут.
DW стежить за подіями суботи, 5 березня (час київський).
++14:40++
Станом на 5 березня федеральна поліція Німеччини зареєструвала 27 491-го біженця від війни в Україні. Про це повідомив представник німецького міністерства внутрішніх справ. За його словами, реальна кількість українських біженців у ФРН може бути більшою, адже дані поліції не враховують тих, хто перетнув кордони Німеччини з інших країн ЄС. "Оскільки немає прикордонного контролю, кількість біженців може бути вищою", - зазначено у повідомленні. За оцінкою УВКБ ООН, станом на 4 березня з України виїхало понад 1,25 мільйона людей, з них левова частка - до Польщі.
++14:20++
Німецькі суспільно-правові телеканали ARD і ZDF тимчасово припиняють мовлення з московської студії в Росії. Про це повідомили у пресслужбі Westdeutsche Rundfunk (WDR). Таке рішення, пояснили у WDR, німецькі мовники ухвалили після ухвалення нового закону, що обмежує роботу ЗМІ у Росії. При цьому ARD і ZDF з інших студій продовжать "всебічно інформувати аудиторію про події, що відбуваються в Росії та Україні", - йдеться уповідомленні. Низка міжнародних ЗМІ раніше заявили, що повністю або частково припинять роботу в країні. Зокрема, американська телекомпанія CNN, британська BBC, канадська телекомпанія CBC і американське інформаційне агентство Bloomberg.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
За перший тиждень від початку російської воєнної агресії Україну, за даними ООН, вимушені були покинути вже понад одного мільйона біженців - одна з перших новин, з яких розпочався ранок восьмого дня війни. Це фото зроблене на вокзалі в Києві напередодні - 2 березня.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Щоб допомогти людям з України, потяги із сусідньої Польщі в Німеччині зустрічають добровольці. Ця фотографія зроблена в Берліні. Біженці можуть отримати безкоштовні квитки для продовження поїздки до родичів чи знайомих. Кому їхати далі нікуди, допомагають дістатися пунктів прийому та тимчасового розміщення.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
В іншому напрямку. Чоловіки-добровольці повертаються в Україну з-за кордону, щоб захищати країну зі зброєю в руках. Ця фотографія зроблена 2 березня на польсько-українському кордоні біля села Медика.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Зруйнований житловий будинок у селищі Бородянка Бучанського району Київської області, 3 березня.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Село Горенка під Києвом було засновано 1552 року. До початку війни в ньому мешкало близько п'яти тисяч людей. Внутрішнє подвір'я одного з будинків після обстрілу, 2 березня.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
81-річний мешканець цього села - вчитель французької мови Петро Виєрко - готовий захищати свій будинок та близьких у Горенці зі зброєю в руках.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Мати з немовлям у бомбосховищі в Києві, 2 березня. Дівчинка з'явилася на світ у підвалі лікарні, який став під час війни пологовим відділенням.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Російська військова техніка десь на території України. Фото міністерства оборони РФ, 3 березня. Напередодні в Москві вперше опублікували офіційні дані про втрати в армії - на порядок нижче за цифри, які називає українська влада. Декілька сотень або вже кілька тисяч. Перевірити ці дані за умов бойових дій неможливо.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні намагається отримувати та збирати інформацію про жертви серед цивільного населення. За даними на 1 березня, від початку війни в Україні загинуло понад двісті мирних жителів, понад п'ятсот людей отримали поранення. На фотографії - руйнування в місті Ірпінь у Київській області, 2 березня.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
На знак підтримки та солідарності спадкоємець британського престолу принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали українську православну церкву та громаду в Лондоні, 2 березня.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
У четвер, 3 березня, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) змінив ухвалене напередодні рішення про допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор у Пекіні у нейтральному статусі та відсторонив їх від участі у цих змаганнях. Президент МПК Ендрю Парсонс наголосив: "Зрозуміло, що ситуація, що швидко загострюється, поставила нас в унікальне й неможливе становище безпосередньо перед початком Ігор".
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Країни ЄС реалізують санкції щодо найближчого оточення російського керівництва. За даними Forbes, у Гамбурзі заарештовано 156-метрову яхту Dilbar Алішера Усманова. Вона перебуває в цьому місті на ремонті з жовтня 2021 року. Пізніше влада Франції повідомила про конфіскацію яхти Amore Vero, раніше - "Принцеса Ольга", що належить Ігорю Сечіну.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Вранці 3 березня було оголошено про рішення Ради директорів "Эхо Москвы" ліквідувати радіостанцію та її сайт. Головний редактор Олексій Венедиктов повідомив про це у своєму Telegram-каналі. Раніше Роскомнадзор заблокував сайти радіостанції "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь" через висвітлення війни проти України, що не влаштовує російську владу.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
У Росії продовжуються акції протесту. За даними правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", лише 2 березня на них по всій країні було затримано понад 700 людей. Цю фотографію зроблено в Санкт-Петербурзі.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Молитва за мир у Ватикані в Попільну середу - перший день Великого посту. "Той, хто веде війну, забуває про людяність, не виходить від народу, не бачить конкретного життя людей, а ставить приватні інтереси та владу понад усе. Він покладається на диявольську та збочену логіку зброї, яка максимально далека від Божої волі", - заявив Папа Франциск кілька днів тому, оголошуючи про акцію.
-
Війна в Україні - 03.03.2022
Кольори національного прапора України - в усьому світі. З багатьох таких фотографій сьогодні ми вибрали цю - з американського Лос-Анджелеса.
Автор: Микола Пермяков