У Німеччині вбачають великий шанс для миру на Донбасі й порозуміння з РФ

Новий голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес (Oliver Hermes) висловив сподівання на швидке політичне врегулювання конфлікту на Сході України. Виступаючи в четвер, 14 листопада, в Берліні Гермес вказав на зроблені в цьому напрямку кроки президента України Володимира Зеленського.

На думку очільника Східного комітету німецької економіки, Зеленський "проявив велику мужність" та "привніс рух" у мирне врегулювання на Донбасі. Завдяки цьому "шанс вибудувати нову довіру та прийти до вирішального взаєморозуміння з Росією великий, як ніколи за останні п'ять років", вважає Гремес, якого цитує агенція новин dpa.

Політичне врегулювання цього конфлікту могло би призвести в тому числі й до значного збільшення європейських інвестицій у Східну Україну, зазначив Гермес.

Можливість скасування санкцій проти РФ

Водночас Гермес наголосив, що припинення війни на Донбасі могло би призвести до поетапного скасування санкцій проти Росії. "Як тільки з'являться помітні й сталі кроки в мирному процесі, потрібно скасувати перші санкції, крок за кроком", - наголосив Гермес.

Керівник Східного комітету німецької економіки також позитивно відгукнувся про рішення Бундестагу остаточно дати зелене світло спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, економічні санкції Євросоюзу проти РФ були запроваджені 2014 року у відповідь на анексію Криму та підтримку Росією бойовиків на Донбасі.