У Німеччині вбачають великий шанс для миру на Донбасі й порозуміння з РФ

Завдяки зусиллям Зеленського з'явився шанс порозумітися з Росією, вважає голова Східного комітету німецької економіки. Він сподівається на скасування санкції проти РФ завдяки миру на Донбасі.
Новий голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес (Oliver Hermes) висловив сподівання на швидке політичне врегулювання конфлікту на Сході України. Виступаючи в четвер, 14 листопада, в Берліні Гермес вказав на зроблені в цьому напрямку кроки президента України Володимира Зеленського.
На думку очільника Східного комітету німецької економіки, Зеленський "проявив велику мужність" та "привніс рух" у мирне врегулювання на Донбасі. Завдяки цьому "шанс вибудувати нову довіру та прийти до вирішального взаєморозуміння з Росією великий, як ніколи за останні п'ять років", вважає Гремес, якого цитує агенція новин dpa.
Політичне врегулювання цього конфлікту могло би призвести в тому числі й до значного збільшення європейських інвестицій у Східну Україну, зазначив Гермес.
Можливість скасування санкцій проти РФ
Водночас Гермес наголосив, що припинення війни на Донбасі могло би призвести до поетапного скасування санкцій проти Росії. "Як тільки з'являться помітні й сталі кроки в мирному процесі, потрібно скасувати перші санкції, крок за кроком", - наголосив Гермес.
Керівник Східного комітету німецької економіки також позитивно відгукнувся про рішення Бундестагу остаточно дати зелене світло спорудження газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, економічні санкції Євросоюзу проти РФ були запроваджені 2014 року у відповідь на анексію Криму та підтримку Росією бойовиків на Донбасі.