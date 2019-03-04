 У Німеччині авто в′їхало у карнавальну ходу: щонайменше 30 травмованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2020

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Новини

У Німеччині авто в'їхало у карнавальну ходу: щонайменше 30 травмованих

ДТП сталася у місті Фолькмарзен у федеральній землі Гессен. Водій легковика затриманий, про причини інциденту не повідомляється.

Унаслідок інциденту в Фолькмарзені повідомляється про постраждалих

Унаслідок інциденту в Фолькмарзені повідомляється про постраждалих

Внаслідок наїзду легкового автомобіля на учасників карнавальної ходи в понеділок, 24 лютого, у німецькому місті Фолькмарзен у федеральній землі Гессен щонайменше 30 людей дістали травми. Про це повідомили Deutsche Welle в поліції Гессена. Серед постраждалих є важкопоранені та діти.

Водій автомобіля, 29-річний громадянин ФРН, був затриманий, йому надається медична допомога через отримані ним травми. За останніми даними, поліція не виключає, що вчинок був нападом, повідомляє агенція dpa з посиланням на речника міністерства внутрішніх справ Гессена. Перед цим у поліції заявляли, що виходять з того, що водій здійснив наїзд на карнавальну ходу навмисне, але підстав вважати, що ці дії були політично мотивованими, поки немає.

За словами очевидців, автівка нібито проїхала близько 30 метрів, перш ніж зупинилася, а водій після наїзду продовжував тиснути на педаль газу.

У зв'язку з надзвичайною подією у Гессені у понеділок були скасовані усі карнавальні заходи. 24 лютого цього року у низці регіонів Німеччини святкується "трояндовий понеділок", у який у багатьох містах відбуваються головні карнавальні ходи.

DW.COM

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