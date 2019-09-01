 У німецькому Галле стрілянина, є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2019

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Новини

У німецькому Галле стрілянина, є жертви

Нападники, які стріляли неподалік від єврейського цвинтаря, мають автоматичну зброю. Загинули двоє людей, повідомляє місцева поліція.

Deutschland Symbolbild Polizei (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

У німецькому місті Галле, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, невідомі відкрили стрілянину. Внаслідок стрілянини у середу, 9 жовтня, загинули кілька людей, пишуть місцеві ЗМІ. Інцидент стався поряд з єврейським цвинтарем і синагогою.

Поліція повідомила про дві жертви, вказавши, що мова йде про попередню інформацію. Нападників кілька, і вони втекли на автомобілі.

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