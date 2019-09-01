У німецькому Галле стрілянина, є жертви

У німецькому місті Галле, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, невідомі відкрили стрілянину. Внаслідок стрілянини у середу, 9 жовтня, загинули кілька людей, пишуть місцеві ЗМІ. Інцидент стався поряд з єврейським цвинтарем і синагогою.

Поліція повідомила про дві жертви, вказавши, що мова йде про попередню інформацію. Нападників кілька, і вони втекли на автомобілі.