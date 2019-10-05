У німецькому Галле стрілянина: двоє загиблих

У німецькому місті Галле, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, невідомі відкрили стрілянину. Внаслідок стрілянини у середу, 9 жовтня, загинули кілька людей, пишуть місцеві ЗМІ. Інцидент стався поряд з єврейським цвинтарем і синагогою.

Поліція повідомила про дві жертви, вказавши, що йдеться про попередню інформацію. Нападників кілька, і вони втекли на автомобілі.

Одну людину вбили поблизу синагоги

Згодом поліція повідомила про затримання однієї особи у зв'язку з інцидентом.

Квартал у Галле, де було скоєно напад, розташований неподалік від центру міста. Тіло одного убитого, як повідомляє dpa, виявили на відстані близько трьох десятків метрів від місцевої синагоги.

Тіло одного з загиблих внаслідок стрілянини в Галле

Ще один загиблий у закусочній

Репортерам телеканалу n-tv один з очевидців розповів, що він бачив, як нападник у балаклаві й шоломі з автоматом у руках учинив стрілянину в одній із закусочних. Перед нападом він пожбурив у будівлю, де був розташований заклад, щось схоже на вибуховий пристрій, котрий вибухнув, вдарившись об стіну. На момент нападу в закладі перебувало від п'яти до шести гостей, каже очевидець. Власник закладу підтвердив DW, що внаслідок нападу на його закусочну загинула одна людина.

У МВС ФРН тим часом заявили, що поки що про можливі мотиви та причини нападу нічого не відомо. Про це сказав речник відомства. Згодом речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) висловив сподівання, що зловмисників, котрі скоїли цей злочин, швидко виявлять та арештують.

Постріли в Ландсбергу

Дещо пізніше стало відомо й про стрілянину в містечку Ландсберг, розташованому на відстані 15 кілометрів від Галле. Інформацію про стрілянину в Ландсбергу вже підтвердили в поліції, передає інформагенція dpa. Поки що немає жодних детальних повідомлень щодо того, де саме пролунали постріли. Так само нічого невідомо про обставини та причини злочину, а також, чи може це бути пов'язано з інцидентом в Галле. Поліція вже попередила мешканців Ландсберга та Галле, щоб ті не виходили з будівель.

Після нападів у Галле поліція сусідніх міст Лейпциг та Дрезден оголосила посилення заходів щодо охорони місцевих синагог.