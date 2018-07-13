 У німецьких школах побільшало випадків насильства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2018

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Новини

У німецьких школах побільшало випадків насильства

Загалом у 10 федеральних землях Німеччини спостерігається стале зростання випадків насильства в школах, хоч рівень злочинності серед неповнолітніх загалом істотно скоротився.

Злочинність

З 2013 року насильства у школах багатьох німецьких земель побільшало

З 2013 року в школах 10 федеральних земель Німеччини почастішали випадки насильства. Про це в неділю, 22 липня, повідомляє тижневик Welt am Sonntag з посиланням на дані земельних управлінь з кримінальних справ.

Найбільше зростання випадків проявів насильства зафіксоване в землі Саар. Тут таких випадків побільшало на 114 відсотків. У школах Нижньої Саксонії зафіксовано на 32 відсотки більше випадків насильства, а в землях Баден-Вюртемберг і Шлезвіг-Гольштейн таких інцидентів побільшало на 14 відсотків. У найбільш густонаселеній землі  - Північний Рейн-Вестфалія - число зареєстрованих випадків насильства зросло на 3 відсотки.

До 2013 року в школах ФРН спостерігалося скорочення рівня насильства, зазначає видання. Натомість з 2013 року в усіх федеральних землях поліція спостерігає різке зростання випадків тілесних ушкоджень, що становлять загрозу здоров'ю. Приміром, лише з 2012 по 2016 роки в школах Берліна зареєстрованих випадків завдання тяжких тілесних ушкоджень побільшало на 69 відсотків.

Ще одним показником погіршення ситуації в школах стало зростання числа погроз. Так, з 2013 по 2017 рік кількість погроз зросла на 20 відсотків в школах Баден-Вюртемберга і на 30 відсотків - в Бранденбурзі. У Берліні з 2012 по 2016 року таких випадків побільшало на 53 відсотки.

Зафіксоване значне зростання випадків правопорушень і насильства в школах супроводжувалося різким зниженням злочинності серед неповнолітніх загалом, зазначає видання.

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