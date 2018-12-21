 У Нідерландах і ФРН затримали п′ятьох осіб за підозрою у підготовці теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2018

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Новини

У Нідерландах і ФРН затримали п'ятьох осіб за підозрою у підготовці теракту

Один підозрюваний був затриманий у німецькому Майнці, четверо інших - у нідерландському Роттердамі. Їм закидають підготовку терористичного нападу на території Нідерландів.

У Майнці затримали сирійця за підозрою у підготовці нападу

У Майнці затримали сирійця за підозрою у підготовці нападу

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Нападник, який ножем поранив двох осіб на вокзалі в Амстердамі, мав терористичний мотив, вважають нідерландські слідчі. (01.09.2018)

Чоловік поранив ножем вісьмох осіб у рейсовому автобусі на півночі Любека. Нападника затримали. (20.07.2018)

У німецькому місті Майнц у суботу, 29 грудня, був затриманий громадянин Сирії, якого підозрюють у плануванні нападу на території Нідерландів. За даними управління кримінальної поліції землі Рейнланд-Пфальц, 26-річний сирієць був затриманий за запитом правоохоронних органів Нідерландів у неділю, 30 грудня, та постане у Майнці перед судом для розгляду питання щодо його утримання під вартою, інформує агенція AFP.

Як повідомили у німецьких правоохоронних органах, затриманий підозрюється в участі у підготовці "терористичного нападу у Нідерландах". У ФРН у чоловіка немає постійного місця проживання, він також ніколи раніше не потрапляв у поле зору німецької поліції.

Нідерланди надіслали німецькій стороні запит на видачу підозрюваного. Питання його можливої передачі Нідерландам має розглянути суд у місті Кобленц. 29 грудня в Нідерландах у місті Роттердамі було затримано ще чотирьох осіб, які підозрюються у підготовці того ж нападу. Правоохоронці обох країн перебувають у тісному контакті під час розслідування справи.

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