У Нідерландах і ФРН затримали п'ятьох осіб за підозрою у підготовці теракту

У німецькому місті Майнц у суботу, 29 грудня, був затриманий громадянин Сирії, якого підозрюють у плануванні нападу на території Нідерландів. За даними управління кримінальної поліції землі Рейнланд-Пфальц, 26-річний сирієць був затриманий за запитом правоохоронних органів Нідерландів у неділю, 30 грудня, та постане у Майнці перед судом для розгляду питання щодо його утримання під вартою, інформує агенція AFP.

Як повідомили у німецьких правоохоронних органах, затриманий підозрюється в участі у підготовці "терористичного нападу у Нідерландах". У ФРН у чоловіка немає постійного місця проживання, він також ніколи раніше не потрапляв у поле зору німецької поліції.

Нідерланди надіслали німецькій стороні запит на видачу підозрюваного. Питання його можливої передачі Нідерландам має розглянути суд у місті Кобленц. 29 грудня в Нідерландах у місті Роттердамі було затримано ще чотирьох осіб, які підозрюються у підготовці того ж нападу. Правоохоронці обох країн перебувають у тісному контакті під час розслідування справи.