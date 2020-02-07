У Нідерландах різко зросла кількість запитів на евтаназію

До Центру експертизи з евтаназії у Гаазі протягом 2019 року звернулися 3122 особи з проханням допомогти їм піти з життя із допомогою медикаментів. Це - на 22 відсотки більше за показники 2018 року. Співробітники клініки здійснили евтаназію близько третині пацієнтів, які звернулися з відповідним запитом, передає агенція новин dpa у п'ятницю, 7 лютого.

"Щотижня до нас звертаються 13 пацієнтів, щоб сказати: "Допоможіть мені. Я не можу далі жити", - сказав керівник клініки Стівен Плейтер. Він додав, що очікує на подальше зростання кількості таких запитів у 2020 році.

Нідерланди - одна з небагатьох країн, де евтаназія дозволена законом. Згідно з законодавством, про неї можуть попросити громадяни цієї країни, починаючи з 12 років. Утім, для цього вони мають відповідати суворим критеріям. Пацієнт повинен мати смертельну хворобу та нестерпний біль. Ця особа має декілька разів просити про евтаназію та звернутися до декількох лікарів з цього питання.

У 2018 році у Нідерландах здійснено 6585 процедур евтаназії, з них 727 було проведено у Центрі експертизи з евтаназії у Гаазі. У близько 90 відсотках випадків це були онкохворі люди на останніх стадіях своєї хвороби. Також евтаназію зробили 96 хворим на деменцію.

Дивитись відео 04:02 Поділитись Евтаназія у в’язниці: у Бельгії пожиттєво засуджений виборов право померти Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1E5QY Евтаназія у в’язниці: у Бельгії пожиттєво засуджений виборов право померти