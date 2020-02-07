 У Нідерландах різко зросла кількість запитів на евтаназію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Новини

У Нідерландах різко зросла кількість запитів на евтаназію

У центрі з евтаназії у Гаазі повідомили про різке зростання кількості запитів на цю процедуру від пацієнтів. У 2019 році лікарня отримала 3122 запитів на евтаназію, що більше на 22 відсотки за минулорічні показники.

Symbolbild Sterbehilfe (picture-alliance/dpa/S. Belloumi)

До Центру експертизи з евтаназії у Гаазі протягом 2019 року звернулися 3122 особи з проханням допомогти їм піти з життя із допомогою медикаментів. Це - на 22 відсотки більше за показники 2018 року. Співробітники клініки здійснили евтаназію близько третині пацієнтів, які звернулися з відповідним запитом, передає агенція новин dpa у п'ятницю, 7 лютого.

"Щотижня до нас звертаються 13 пацієнтів, щоб сказати: "Допоможіть мені. Я не можу далі жити", - сказав керівник клініки Стівен Плейтер. Він додав, що очікує на подальше зростання кількості таких запитів у 2020 році.

Нідерланди - одна з небагатьох країн, де евтаназія дозволена законом. Згідно з законодавством, про неї можуть попросити громадяни цієї країни, починаючи з 12 років. Утім, для цього вони мають відповідати суворим критеріям. Пацієнт повинен мати смертельну хворобу та нестерпний біль. Ця особа має декілька разів просити про евтаназію та звернутися до декількох лікарів з цього питання.

У 2018 році у Нідерландах здійснено 6585 процедур евтаназії, з них 727 було проведено у Центрі експертизи з евтаназії у Гаазі. У близько 90 відсотках випадків це були онкохворі люди на останніх стадіях своєї хвороби. Також евтаназію зробили 96 хворим на деменцію.

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