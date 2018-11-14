 У Нідерландах протестують проти чорного помічника Св. Миколая | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

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Новини

У Нідерландах протестують проти чорного помічника Св. Миколая

Традиційно помічника нідерландського Святого Миколая зображають чорношкірим. Нині ж у цьому вбачають прояв расизму.

Протести у Зандамі: Расизм - це не весело

Протести у Зандамі: "Расизм - це не весело"

У нідерландських містах у суботу, 17 листопада, відбулися протести проти традиції "Чорного Піта" - помічника Сінтаклааса (місцева назва Святого Миколая) із чорним обличчям. У Роттердамі, Ейндговені та Гронінгені протестувальники вийшли з транспарантами "Чорний Піт - це расизм". Вони вважають, що цей образ експлуатує расові стереотипи. Між противниками та прихильниками традиції, серед яких були і футбольні хулігани, виникали сутички, повідомляє агенція dpa.

Чорні Піти на святкуванні у Моннікендамі

"Чорні Піти" на святкуванні у Моннікендамі

За нідерландською традицією, Сінтаклаас прибуває зі своїми помічниками в середині листопада на кораблі з Іспанії, аби готуватися до 5 грудня, ночі перед днем Святого Миколая. Традиційний парад, який зустрічає Сінтаклааса у порту на північ від Амстердама, пройшов мирно. Проте на заходах в інших містах країн були акції невдоволення, зазначає агентство AP. 

За однією з гіпотез вважається, що Чорний Піт - мавр з Іспанії, його прикметами є чорне чи коричневе обличчя, шаровари і берет з пером. Разом із Сінтаклаасом він розносить подарунки слухняним нідерландським дітям. Неслухняним дістається шматок вугілля. Часто його малюють з чорними кучерявим волоссям, золотими сережками і яскраво-червоними губами. За повір'ям, саме він носить із собою нотатник, де перелічені всі вчинки дітей, як хороші, так і погані. Неслухняних дітей він навіть може забрати з собою в мішку до Іспанії.

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