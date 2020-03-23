У Нідерландах почався другий блок слухань справи МН17

У Нідерландах з понеділка, 8 червня до 3 липня триватиме нова сесія судового процесу у справі про збитий Boeing рейсу МН17 у небі над непідконтрольною Україні частиною Донбасу влітку 2014 року.

Очікується, що суд підіб'є підсумки попереднього блоку, а прокуратура представить кримінальне розслідування цієї катастрофи, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення суду.

"Як заплановано, кримінальна справа MH17 відновиться у понеділок, 8 червня. Однак через коронавірус і відповідно до національних законодавчих норм, до блоку судових слухань внесені корективи. Через це лише обмежена кількість людей зможе бути присутніми в залі судового комплексу "Схіпхол", - йдеться в повідомленні суду.

Відкритим буде лише один зал, в якому і проходитиме процес. Крім суддів, секретарів і прокурорів в залі суду будуть максимум два адвокати родичів, двоє захисників і обмежена кількість представників преси. Решта охочих зможе стежити за слуханнями в прямому ефірі.

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Що буде під час другої сесії судового процесу

Під час цих слухань захист і адвокат родичів отримають можливість звернутися до суду. Передбачається, що весь перший тиждень слухань буде "присвячений поданням суду, можливим зауваженням захисту і адвоката родичів, а також поданням прокуратури, яка ще має описати своє кримінальне розслідування.

"Виглядає так, що слухання будуть відкладені після 12 червня до 22 червня. Того дня захист отримає можливість подати будь-які запити про можливі слідчі дії, після чого слухання будуть відкладені до пізнішої дати, коли буде отримана реакція. Наразі суд вважає, що ця частина слухань може завершитися не пізніше 26 червня", - уточнили в суді.

Утім, якщо суду потрібно буде ухвалити рішення на додаток до представлених подань, запитів або заяв, слухання буде відкладено до 3 липня або раніше. Суд не засідатиме 29 і 30 червня.

В кінці цього блоку слухань суд ухвалить будь-які необхідні рішення і чекатиме наступного блоку слухань, який розпочнеться 31 серпня 2020 року, зазначили у повідомленні.

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Судовий розгляд справи про катастрофу MH17 почався 9 березня в юридичному комплексі поблизу амстердамського аеропорту Схіпхол. У ньому передбачені підвищені заходи безпеки. Останнє слухання відбулося 23 березня без публіки та преси через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

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