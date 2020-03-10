У Нідерландах поновилися слухання у справі авіакатастрофи МН17

В окружному суді міста Гаага в понеділок, 22 червня, поновилися слухання у справі про збитий влітку 2014 року в небі над непідконтрольною Україні частиною Донбасу літак Boeing, що виконував рейс МН17. Очікується, що в суді продовжать підготовку до початку розгляду справи по суті, передає інформагенція "Інтерфакс".

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Як повідомлялося, попередній етап слухань відбувся з 8 до 10 червня. На ньому сторони, зокрема, повідомили про виконану роботу і зібрану інформацію.

Раніше нідерландська прокуратура висловлювала сподівання, що окружний суд Гааги зможе восени приступити до розгляду по суті справи про катастрофу літака рейсу MH17. "Сторона обвинувачення хотіла б, щоб розгляд справи по суті стартував восени - у жовтні або листопаді", - йдеться в опублікованому судом повідомленні за підсумками минулих попередніх слухань.

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У прокуратурі вважають, що якщо захист не буде готовий до осені, то можна спочатку приступити до слухань щодо тих обвинувачених, які вирішили, що вони не будуть представлені в суді адвокатами.

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Раніше в прокуратурі також сподівалися, що до 22 червня 2020 року сторона захисту повідомить про те, яка додаткова інформація їй потрібна для підготовки до подальших слухань.

Натомість сторона захисту докладно пояснила, що їй потрібно дуже багато часу на вивчення підсумків багаторічного розслідування обставин катастрофи. Крім того, в умовах пандемії COVID-19 виникають труднощі у контактах як із підзахисним Олегом Пулатовим, так і з експертами в різних галузях.

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Судовий розгляд справи про катастрофу MH17 розпочався 9 березня в юридичному комплексі поблизу амстердамського аеропорту "Схіпхол". У ньому передбачені підвищені заходи безпеки. Весною останнє слухання відбулося 23 березня без публіки та преси через пандемію COVID-19. Через пандемію перерва тривала до 8 червня.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".