 У Нідерландах викрали картину ван Гога | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Новини

У Нідерландах викрали картину ван Гога

З музею поблизу Амстердама злодії викрали картину художника Вінсента ван Гога. У музеї відмовилися назвати вартість картини.

Викрадена картина Вінсента ван Гога Весняний сад

Викрадена картина Вінсента ван Гога "Весняний сад"

З музею біля Амстердама в ніч на понеділок, 30 березня, злодії вкрали картину нідерландського художника Вінсента ван Гога, повідомляє агенція новин dpa. Йдеться про картину ван Гога "Весняний сад", яку художник намалював у 1884 році.

У поліції розповіли, що злодії розбили скляні двері музею Зінгер Ларен поблизу Амстердама близько третьої години ранку за місцевим часом. Сигналізація спрацювала, проте грабіжники встигли втекти до прибуття поліції. Цей музей був закритий через карантин внаслідок пандемії коронавірусу.

Утім, вкрадена картина належала не музею Зінгер Ларен, а була позичена в іншого нідерландського музею - музею Гронінгера. Його співробітники відмовилися повідомити вартість викраденої картини.

Це була єдина картина ван Гога, якою володів музей Гронінгера. У пресрелізі працівники музею заявили, що "шоковані новиною" і наголосили, що "це крадіжка у всіх нас".

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