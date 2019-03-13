У Нігерії обвалилася будівля школи: щонайменше вісім загиблих

Внаслідок обвалу будівлі школи у місті Лагосі у Нігерії в середу, 13 березня, загинуло щонайменше вісім людей, повідомила місцева влада. Живими з-під завалів вдалось врятувати 37 осіб, передає агенція AP. Поки не повідомляється, скільки серед загиблих дітей.

Точна кількість людей, які перебували у будівлі на момент катастрофи, є невідомою. За даними свідків, у триповерховій будівлі під час обвалення перебувало близько 100 осіб. Рятувально-пошукові роботи тривають і будуть продовжуватися вночі. Повідомляється, що під завалами ще можуть бути живі люди.

Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями країни повідомило, що зусилля направлені в першу чергу на те, щоб врятувати тих, хто ще живий. Поки невідомо, що стало причиною обвалення будівлі. Губернатор Лагоса повідомив, що школа була розміщена у будівлі незаконно, передає агенція Reuters.

Обвалення будівель в Нігерії відбуваються часто у зв'язку з тим, що будівництво нерідко проходить без нагляду. У 2016 році в країні обвалилась церква, в результаті чого загинули понад сто людей. У тому ж році в Лагосі обвалилась ще недобудована п'ятиповерхова будівля, загинули 30 осіб.