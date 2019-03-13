 У Нігерії обвалилася будівля школи: щонайменше вісім загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

У Нігерії обвалилася будівля школи: щонайменше вісім загиблих

Рятувальники витягнули з-під уламків будівлі у місті Лагосі 37 живих людей, загинули щонайменше вісім. Пошукова операція продовжується.

Рятувальна операція на місці обвалення будинку

Рятувальна операція на місці обвалення будинку

Внаслідок обвалу будівлі школи у місті Лагосі у Нігерії в середу, 13 березня, загинуло щонайменше вісім людей, повідомила місцева влада. Живими з-під завалів вдалось врятувати 37 осіб, передає агенція AP. Поки не повідомляється, скільки серед загиблих дітей. 

Точна кількість людей, які перебували у будівлі на момент катастрофи, є невідомою. За даними свідків, у триповерховій будівлі під час обвалення перебувало близько 100 осіб. Рятувально-пошукові роботи тривають і будуть продовжуватися вночі. Повідомляється, що під завалами ще можуть бути живі люди.

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Рятувальники виявили під завалами будинку в Магнітогорську тіла вже 38 загиблих, з яких шестеро - діти. Доля трьох осіб все ще невідома. (03.01.2019)

Внаслідок обвалення стіни у готелі під час весільної церемонії загинули щонайменше 15 людей та понад 30 отримали поранення. Стіна була зруйнована через зсув. (27.01.2019)

Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями країни повідомило, що зусилля направлені в першу чергу на те, щоб врятувати тих, хто ще живий. Поки невідомо, що стало причиною обвалення будівлі. Губернатор Лагоса повідомив, що школа була розміщена у будівлі незаконно, передає агенція Reuters.

Обвалення будівель в Нігерії відбуваються часто у зв'язку з тим, що будівництво нерідко проходить без нагляду. У 2016 році в країні обвалилась церква, в результаті чого загинули понад сто людей. У тому ж році в Лагосі обвалилась ще недобудована п'ятиповерхова будівля, загинули 30 осіб.

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