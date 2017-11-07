 У Нью-Йорку через блекаут без світла залишалися понад 70 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

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Новини

У Нью-Йорку через блекаут без світла залишалися понад 70 тисяч людей

Упродовж кількох годин понад 70 тисяч людей у Нью-Йорку залишалися без електропостачання через технічну аварію. Чимало митців вирішили продовжити свої виступи на вулиці.

У Нью-Йорку блекаут зачепив понад 70 тисяч людей

У Нью-Йорку блекаут зачепив понад 70 тисяч людей

У Нью-Йорку через технічну аварію ввечері в суботу, 13 липня, стався блекаут. Понад 70 тисяч людей у районах Середній Манхеттен та Верхній Вест-Сайд на декілька годин залишилися без електропостачання.

Мер міста Білл де Блазіо заявив, що, за його інформацією, причиною збою стала технічна помилка, а не зовнішній вплив. Ще до опівночі за місцевим часом електро- та газопостачання було відновлене, інформує агентство новин dpa.

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Енергопостачальна компанія Con Edison раніше повідомила про "значні відключення електроенергії" та запевнила, що "робить все для відновлення постачання електрики та газу для тисяч людей". За даними місцевих ЗМІ, під час блекаута зупинилися ліфти, вимкнулися світлофори, деякі станції метро припинили роботу. Рятувальні служби змушені були визволяти багатьох людей, які застрягли в ліфтах.

Через блекаут глядачі на кіносеансах у "Рокфеллер-центрі" раптово опинилися в повній темряві, а на Бродвеї змушені були скасувати численні шоу. Також довелося зупинити концерт співачки Дженніфер Лопес та виступи музикантів у "Карнегі-Холі". Утім, багато митців вирішили знайти вихід із ситуації, продовживши виступи на вулиці.

Цей блекаут стався у річницю іншого масового відключення електроенергії у Нью-Йорку в 1977 році. Тоді блекаутом у місті скористалися грабіжники та палії.

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