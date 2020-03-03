У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо в суботу, 7 березня, оголосив надзвичайний стан через поширення коронавірусу. Відповідне рішення ухвалили після того, як у штаті офіційно підтвердили 76 випадків зараження. Спалах нового захворювання зафіксовано на півночі від міста Нью-Йорк.

"Ми проводитимо закупівлі та найматимемо більше персоналу (...) Це важка робота", - цитує Ендрю Куомо агенція новин dpa.

Крім того, губернатор звинуватив Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) у повільному реагуванні на поширення коронавірусу. Куомо закинув Центру провину у сповільненні реакції його штату на новий вірус, зокрема у недостатній кількості тестів на виявлення коронавірусу.

Штат Нью-Йорк приєднується до Каліфорнії, Меріленду, Юти та Вашингтону, де ще раніше оголосили надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

Станом на 7 березня, у США зафіксували 102 випадки інфікування, жертвами вірусу стали 19 людей, 16 з них померли у штаті Вашингтон, передає міністерство охорони здоров'я країни.

Утім, у CDC повідомляють про 164 випадки зараження. Крім того, їхня кількість може зрости, бо Центр ще не повністю оновив свої дані.

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