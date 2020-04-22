 У Нью-Йорку кожен п′ятий житель має антитіла до коронавірусу - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2020

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У Нью-Йорку кожен п'ятий житель має антитіла до коронавірусу - дослідження

Проведені вибіркові аналізи на антитіла попередньо виявили їх в 21 відсотка жителів міста Нью-Йорк. Щодо штату, то тут антитіла знайшли в 13,9 відсотка обстежених громадян, визнав губернатор Ендрю Куомо.

Коронавірус у Нью-Йорку

У Нью-Йорку найскладніша ситуація з коронавірусом

Проведені вибіркові аналізи на антитіла до коронавірусу попередньо виявили їх у 21 відсотка жителів міста Нью-Йорк. Щодо усього штату Нью-Йорк, то тут антитіла виявили в 13,9 відсотка обстежених громадян, заявив губернатор штату Ендрю Куомо у четвер, 23 квітня, під час пресконференції.

Губернатор припустив, що в штаті та однойменному місті набагато більше жителів заразилися коронавірусом, ніж на це вказує наявна на сьогодні офіційна статистика. Остання спирається на підтверджені лабораторними випробуваннями дані. 

За словами губернатора штату Нью-Йорк, підстави для таких тверджень дають перші аналізи на антитіла до коронавірусу. Під час здачі аналізів на антитіла до коронавірусу було перевірено близько трьох тисяч осіб. Людей набирали для дослідження в торгових центрах і продуктових магазинах, що означало, що вони досить здорові, щоб виходи з дому.

Кожен п'ятий житель Нью-Йорка

Виявилося, що в місті Нью-Йорк антитіла до коронавірусу мали близько 21 відсотка з тих громадян, що взяли участь у цій кампанії, повідомив губернатор, передає агенція новин AFP. Досі офіційно в Нью-Йорку підтверджено понад 263 тисячі позитивних результатів щодо коронавірусу.

Щодо всього штату, то тут показник дещо нижчий - 13,9 відсотка осіб, котрі здали аналізи, показали позитивний результат на антитіла до коронавірусу.

Таким чином, за словами губернатора, можна припустити, що як мінімум 2,7 мільйона ​​осіб у штаті Нью-Йорк можуть мати антитіла до COVID-19. Утім, він застеріг, що йдеться лише про попередні оцінки. На тлі цього губернатор вказав, що нові дані можуть свідчити про значно нижчий рівень смертності, ніж наведені в деяких висновках.

Нагадаємо, Сполучені Штати найбільше в світі постраждали від пандемії COVID-19. Згідно з даними університету Джонса Хопкінса, натепер у США налічується вже 856,2 тисячі випадків, число загиблих становить 47,2 тисячі.

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