У Нью-Йорку відкрився саміт ООН з питань зміни клімату

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш під час відкриття саміту ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку у понеділок, 23 вересня, закликав світових лідерів зупинити кліматичну кризу. "Якщо ми терміново не змінимо наш спосіб життя, ми ставимо під загрозу саме життя. Природа розлючена", - заявив генсек ООН, якого цитує агенція dpa.

Він наголосив, що звернувся до лідерів країн із проханням прибути на саміт "не з красивими промовами, а з конкретними діями", націленими на відмову від використання викопних видів палива та уповільнення зростання температури повітря на планеті.

На саміті виступив Папа Римський Франциск, який назвав зміни клімату одним з питань сьогодення, яке непокоїть людство найбільше. "Необхідно задати питання, чи є політична воля для того. Щоб виділяти більші людські, фінансові і технологічні ресурси для зменшення негативних ефектів зміни клімату та допомогти найбіднішим та найбільш вразливим верствам населення, які страждають найбільше", - з такими словами звернувся Франциск до учасників саміту.

Своєю чергою кліматична активістка Грета Тунберг виступила на саміті із жорсткою заявою, обвинувативши світових лідерів у тому, що вони "вкрали її мрії і дитинство". "Ви звертаєтеся з надією до нас, молодих людей. Як ви смієте це робити?" - риторично запитала вона. "Ми стоїмо перед початком масового вимирання, і все, про що ви здатні говорити, це про гроші та казки про постійне економічне зростання. Якщо ви вирішите підвести нас, ми ніколи вам цього не пробачимо", - сказала 16-річна шведка.

На саміт несподівано завітав і президент США Дональд Трамп, який дотримується скептичної позиції у питанні змін клімату. До планів глави Білого дому участь у заході раніше не входила. Супроводжує його на саміті віце-президент Майк Пенс. Утім, Трамп прибув на саміт із запізненням, тому пропустив виступи Антоніу Гутерріша і Грети Тунберг.

У саміті ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку беруть участь лідери близько 60 країн світу.

Дивитись відео 02:03 Поділитись Марш за клімат: українці приєднались до міжнародних екологічних протестів (20.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3PxjI Марш за клімат: українці приєднались до міжнародних екологічних протестів (20.09.2019)