У Нотр-Дамі відбулась перша після пожежі меса

У соборі Паризької Богоматері рівно через два місяці після руйнівної пожежі у суботу, 15 червня, відбулась перша меса. Вона пройшла у каплиці, що не постраждала від вогню. На службі були присутні лише 30 людей, серед яких священники, які вдягли білі шоломи, декілька вірян та працівників собору. Інші віряни могли подивитися месу в прямому ефірі на католицькому телеканалі KTO.

Президент Франції обіцяв відбудувати собор за п'ять років

Захід був присвячений річниці освячення вівтаря Нотр-Дама, яке щорічно відзначається 16 червня. "Це послання надії і подяки всім, кого зачепило те, що сталося з цим собором", - сказав після меси єпископ французької столиці Мішель Опеті. Він додав, що проводити службу у шоломі було "дивно", передає агенція Reuters.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері і призвів до значних руйнувань даху будівлі: обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі. До гасіння пожежі залучили близько 400 вогнеборців та десятки одиниць спецтехніки. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відбудувати собор протягом п'яти років. Втім, поки великі благодійники не поспішають надавати пожертви на реконструкцію.

Люди йдуть на першу за два місяці месу в Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідували близько 13 мільйонів туристів.