У Норвегії затримали росіянина за підозрою в шпигунстві

У Норвегії за підозрою в шпигунстві затримано громадянина Росії. Згідно з оприлюдненими в неділю, 23 вересня, даними місцевих ЗМІ, що посилаються на норвезьку спецслужбу PST, затримання відбулося 21 вересня в аеропорту Осло. Згодом цю інформацію підтвердили також і в МЗС РФ, про що повідомило російське інформаційне агентство ТАСС.

За даними норвезьких ЗМІ, затриманий росіянин відвідав 20-21 вересня семінар на тему цифрових технологій, що проходив в будівлі парламенту Норвегії за участю чиновників з 34 країн. На семінарі йшлося зокрема про таку тему, як кібербезпека, повідомляє агенція новин dpa.

Як розповів інформагентству AFP речник PST, росіянина взято під варту "на два тижні". Відповідне рішення ухвалив суд. Слідчі побоюються, що він може знищити докази, пояснює Reuters з посиланням на представника поліції.

Адвокат затриманого 51-річного росіянина повідомив, що в його підзахисного конфіскували цифрове обладнання, котре той мав при собі. Сам затриманий вважає подію непорозумінням.

Посольство РФ в Норвегії розкритикувало затримання росіянина. Згідно з опублікованим повідомленням на сторінці дипмісії в соціальній мережі Facebook, це затримання "носить надуманий характер". Крім того, його проведено "під безглуздим приводом", вважають російські дипломати. Дипмісія забезпечує консульську підтримку та захист прав й інтересів затриманого, зазначається в повідомленні.