У новій Верховній Раді має змешитися кількість парламентських комітетів

Група з підготовки першої сесії новообраної Верховної Ради України визначилась із переліком майбутніх парламентських комітетів. Їх планується створити 23 - на чотири комітети менше, ніж було у поепередньому скликанні парламенту. Відповідне рішення ухвалили на засіданні групи у четвер, 15 серпня.

Зокрема, згідно зі списком, озвученим заступником голови групи, депутатом від партії "Слуга народу" Русланом Стефанчуком, два колишні комітети з питань фінансової політики та банківської діяльності та податкової і митної політики будуть об'єднані в один. Також буде об'єднано комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і комітет з питань ветеранів та осіб з інвалідністю.

Натомість, замість комітету з питань свободи слова та інформаційної політики буде утворено два комітети: з питань гуманітарної та інформаційної політики і з питань свободи слова.

Крім того, у новому парламенті не буде комітетів з питань промислової політики, з питань культури та духовності. Не планується створювати і спеціальну комісію з приватизації, яка працювала у попередній Верховній Раді. Також у новому парламенті не буде комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Частина питань, якими він опікувався, перейде до інших комітетів. А питання створення тимчасової спеціальної комісії у справах ветеранів не знайшло достатньої підтримки народних депутатів - воно буде пізніше додатково розглянуто на засіданні профільної підгрупи.

Більшість інших комітетів зазнала перейменування та подекуди перерозподілу повноважень.

Також підготовча депутатська група вирішила розширити перелік запрошених осіб на урочисте засідання. Зокрема, крім представників диппредставництв передбачається запросити і делегатів від міжпарламентських міжнародних організацій, в яких Україна бере участь.

Нагадаємо, 9 серпня підготовча група ухвалила рішення провести перше засідання новообраної Верховної Ради вже 29 серпня. Також для ефективнішої роботи з підготовки до першого засідання нового парламенту депутатами було створено дві підгрупи. Одна з них опікується організаційними питаннями, а друга - підготовкою першого пленарного засідання і питаннями розподілу функцій майбутніх парламентських комітетів. Крім того, група встановила граничні межі кількості депутатів у комітетах Ради - до них будуть входити від семи до 31 народних обранця.

