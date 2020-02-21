 У Нових Санжарах поліція затримала 24 учасників сутичок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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У Нових Санжарах поліція затримала 24 учасників сутичок

За медичною допомогою звернулося дев'ять правоохоронців і один цивільний, які постраждали в результаті сутичок у Нових Санжарах, повідомили у Національній поліції України. Затримано 24 особи.

Сутички в Нових Санжарах

Сутички в Нових Санжарах

Під час безладів та зіткнень з поліцією в селищі Нові Санжари у Полтавській області було затримано 24 учасники акції. Про це в ніч на п'ятницю, 21 лютого, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко після засідання Оперативного штабу уряду.

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За останню добу жертвами коронавірусу на території материкового Китаю стало 118 осіб. Загальна кількість летальних випадків унаслідок хвороби зросла до 2236. За межами Китаю від вірусу померло вже 10 людей. (21.02.2020)

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"Під час зіткнень у Нових Санжарах, куди евакуювали українців й іноземців з Китаю, поліція затримала 24 людини", - заявив Клименко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, 17 людей затримали вранці, а ввечері поліція затримала ще сім учасників акції протесту.

Як повідомлялося напередодні на Facebook-сторінці Нацполіції, за медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень за фактом заворушень у Нових Санжарах.

"Групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку, тому поліція змушена була припинити групове порушення правопорядку. Крім того, одна людина намагалась автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців. Для захисту громадян і припинення масових заворушень працівники поліції змушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог закону", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Нових Санджарах розмістили на двотижневий карантин в санаторії Нацгвардії України евакуйованих з Уханю українців і іноземців. Разом з ними на карантині перебуватиме міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

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