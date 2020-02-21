У Нових Санжарах поліція затримала 24 учасників сутичок

Під час безладів та зіткнень з поліцією в селищі Нові Санжари у Полтавській області було затримано 24 учасники акції. Про це в ніч на п'ятницю, 21 лютого, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко після засідання Оперативного штабу уряду.

"Під час зіткнень у Нових Санжарах, куди евакуювали українців й іноземців з Китаю, поліція затримала 24 людини", - заявив Клименко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, 17 людей затримали вранці, а ввечері поліція затримала ще сім учасників акції протесту.

Як повідомлялося напередодні на Facebook-сторінці Нацполіції, за медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень за фактом заворушень у Нових Санжарах.

"Групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку, тому поліція змушена була припинити групове порушення правопорядку. Крім того, одна людина намагалась автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців. Для захисту громадян і припинення масових заворушень працівники поліції змушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог закону", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Нових Санджарах розмістили на двотижневий карантин в санаторії Нацгвардії України евакуйованих з Уханю українців і іноземців. Разом з ними на карантині перебуватиме міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.