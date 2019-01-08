 У низці аеропортів Німеччини розпочався страйк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

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Новини

У низці аеропортів Німеччини розпочався страйк

Від страйку в аеропортах Німеччини, як очікується, постраждають щонайменше 220 тисяч пасажирів. Профспілки вимагають підвищення зарплатні персоналу, що відповідає за безпеку.

У ФРН страйкують співробітники восьми аеропортів

У ФРН страйкують співробітники восьми аеропортів

У Німеччині у вівторок, 15 січня, розпочався одноденнийстрайк працівників служб безпеки аеропортів, котрі продовжують вимагати підвищення зарплат. На заклик найбільшої німецької профспілки Ver.di страйкують майже 23 тисячі співробітників у восьми аеропортах країни.

Опівночі страйк розпочався у Гамбурзі, Ганновері та Бремені. У Франкфурті-на-Майні відповідальний за безпеку аеропорту персонал припинив роботу з 2:00 до 20:00, у Дрездені - з 3:00 до 21:00, у Мюнхені з 3:30 до 24:00, в аеропорту Лейпциг/Галле - з 4:00 до 18:00 і в Ерфурті - з 6:00 до 22:00.

Наслідки для українських пасажирів

Страйк співробітників аеропортів торкнеться і деяких пасажирів, що мандрують з або в Україну. Зокрема, скасовано рейси компанії Wizzair Гамбург-Київ і Київ-Гамбург. Водночас, за даними аеропорту Бориспіль, рейси Київ-Мюнхен та Київ-Франкфурт відбудуться за розкладом. 

Водночас, виліт з Франкфурта до Києва буде неможливий. Аеропорт Франкфурта попередив всіх пасажирів, що вони не матимуть змоги вилетіти своїм рейсом до закінчення страйку о 20:00. Адміністрація аеропорту попросила пасажирів, які мали вилетіти сьогодні, залишатися вдома, навіть якщо немає інформації про скасування їхнього рейсу.

Понад 200 тисяч пасажирів не полетять

За даними Об'єднання аеропортів ФРН, від страйку постраждають як мінімум 220 тисяч авіапасажирів, інформує AFP. Нинішній страйк в аеропортах є одним із наймасштабніших у Німеччині. Скасовані сотні рейсів. Оператор франкфуртського аеропорту Fraport повідомив про скасування щонайменше 470 рейсів з запланованих близько 1200.

Адміністрації аеропортів закликають пасажирів з'ясовувати статус їхнього рейсу перед прибуттям до аеропорту. Якщо ж рейс не скасовано, громадян закликають виїжджати якомога раніше і відмовитися від зайвого багажу.

Страйк є попереджувальним перед новими переговорам щодо підвищення зарплат робітників служб безпеки, які заплановані на 23 січня. Профспілка вимагає підвищити оплату праці близько 23 тисяч співробітників служб безпеки аеропортів до 20 євро на годину.

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