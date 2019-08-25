 У небі над Майоркою зіткнулися літак і вертоліт, семеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2019

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Новини

У небі над Майоркою зіткнулися літак і вертоліт, семеро загиблих

У районі міста Інка на Майорці в небі зіткнулися легкомоторний літак та вертоліт. Місцева влада підтвердила загибель в авіакатастрофі сімох осіб, у тому числі двох неповнолітніх.

Правоохоронці та пожежники неподалік від місця падіння літака та гелікоптера

Правоохоронці та пожежники неподалік від місця падіння літака та гелікоптера

Семеро людей загинули внаслідок зіткнення в повітрі легкомоторного літака та гелікоптера на іспанському острові Майорка. Трагічний інцидент стався в неділю, 25 серпня, в районі муніципалітету Інка, повідомила адміністрація Балеарських островів.

Раніше місцева адміністрація повідомляла про п'ятьох загиблих. За її даними, серед жертв авіакатастрофи - двоє неповнолітніх. Вони перебували на борту вертольота. Також у гелікоптері перебували троє дорослих, які загинули, а в легкомоторному літаку - двоє дорослих.  

Місцеве видання Diario de Mallorca зазначає, що на борту гелікоптера перебувала родина з двома дітьми, а також пілот.   

Точних даних щодо громадянства жертв поки немає. Утім, місцеве міністерство з питань державного управління зазначило, що пасажири вертольота - "можливо" є громадянами Німеччини, повідомляє агентство dpa. На місці авіакатастрофи працюють аварійно-рятувальні загони. Співчуття родинам загиблих висловив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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