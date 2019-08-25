У небі над Майоркою зіткнулися літак і вертоліт, семеро загиблих

Семеро людей загинули внаслідок зіткнення в повітрі легкомоторного літака та гелікоптера на іспанському острові Майорка. Трагічний інцидент стався в неділю, 25 серпня, в районі муніципалітету Інка, повідомила адміністрація Балеарських островів.

Раніше місцева адміністрація повідомляла про п'ятьох загиблих. За її даними, серед жертв авіакатастрофи - двоє неповнолітніх. Вони перебували на борту вертольота. Також у гелікоптері перебували троє дорослих, які загинули, а в легкомоторному літаку - двоє дорослих.

Місцеве видання Diario de Mallorca зазначає, що на борту гелікоптера перебувала родина з двома дітьми, а також пілот.

Точних даних щодо громадянства жертв поки немає. Утім, місцеве міністерство з питань державного управління зазначило, що пасажири вертольота - "можливо" є громадянами Німеччини, повідомляє агентство dpa. На місці авіакатастрофи працюють аварійно-рятувальні загони. Співчуття родинам загиблих висловив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.