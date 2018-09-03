 У Нацполіції назвали версії причин забруднення повітря на межі з Кримом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2018

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Новини

У Нацполіції назвали версії причин забруднення повітря на межі з Кримом

В управлінні Нацполіції України в Криму навіть припустили, що Росія могла навмисно забруднювати повітря "для дестабілізації обстановки" на півдні України.

Українська поліція розслідує забруднення повітря на Херсонщині

Українська поліція розслідує забруднення повітря на Херсонщині

Головне управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, яке базується в Одесі, у вівторок, 11 вересня, оприлюднило версії слідства щодо причин  забруднення повітря на Херсонщині та в окупованому Криму

Як зазначається у повідомленні на сайті управління, слідчі допитують свідків, надсилають запити щодо наявності на території можливих джерел забруднення, а також до медичних установ про факти скарг громадян на погіршення стану здоров'я.

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Екологічне лихо на заводі "Кримський титан" засвідчило нагальність модернізації заводу. Утім, після анексії Криму інвестиції у безпеку і захист довкілля стали примарними через західні санкції. (07.09.2018)

П'ятьох службовців Херсонського прикордонного загону через симптоми отруєння направили на обстеження до Одеси. Загалом близько 40 прикордонників зверталися до медиків з симптомами отруєння. (07.09.2018)

Понад тиждень мешканці півдня Херсонщини та півночі окупованого Криму скаржаться на проблеми зі здоров'ям через забруднення повітря заводом "Кримський титан". Репортаж DW з місця подій. (05.09.2018)

Під час розслідування слідчими висунуто декілька версій причин викиду в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду та оксиду сірки: у зв'язку з невірною експлуатацією заводів на півночі Криму ("Кримський титан", "Кримський содовий завод" та "Кримський бромовий завод"), через пошкодження резервуарів з відходами на перерахованих заводах під час військових навчань Росії, а також навмисний викид в атмосферу цих речовин. Метою останнього, на думку слідчих, могло бути "створення масштабної інформаційної кампанії проти України для дестабілізації обстановки на півдні Херсонщини шляхом організації стихійних мітингів невдоволених екологічною ситуацією місцевих мешканців з обох боків адмінкордону з вимогами розблокувати дамбу на Північнокримському каналі та відновити подачу води на ТОТ (тимчасово окуповану територію. - Ред.) АР Крим для припинення техногенної катастрофи в регіоні". Утім, конкретних фактів чи доказів на користь двох останніх версій не наводиться.

У повідомленні зазначається, що на сьогоднішній день проведені слідчі дії з прикордонниками, які госпіталізовані до військового шпиталю Одеси, у яких взято біологічні зразки для відповідних досліджень. Також на півдні Херсонської області взято зразки ґрунту, води та повітря, які направлені на відповідні дослідження в експертні установи. Проводяться слідчі дії на Херсонщині на території, забрудненої токсичними викидами та з якої евакуйовано дітей.

Тим часом голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв 11 вересня заявив, що ситуація з викидами шкідливих хімічних речовин заводом "Кримський титан" нормалізувалася, оскільки завод припинив свою роботу.

З кінця серпня жителі півночі анексованого Криму і півдня сусідньої Херсонської області скаржилися на схожий на іржу маслянистий наліт, що покрив металеві предмети. Люди також повідомляли про подразнення та біль у горлі, висипи на шкірі та нудоту у дітей. До лікарень зверталися пацієнти з ознаками хімічного отруєння. Влада анексованого Криму прийшла до висновку, що причиною забруднення повітря стали випаровування з кислотонакопичувача заводу "Кримський титан", який після анексії півострова Росією був перереєстрований як філія російського ТОВ "Титановые инвестиции", яке контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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