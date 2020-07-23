У Нацполіції заявили про ліквідацію "полтавського терориста"

Під час спецоперації чоловіка, який раніше захопив заручника у Полтаві і після цього переховувався у лісі, було ліквідовано, заявляють у Національній поліції.
Вночі 1 серпня так званого "полтавського терориста" Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника у Полтаві, а пізніше відпустив його та втік у ліс, було ліквідовано під час спецоперації. Про це вранці того ж дня повідомила пресслужба Національної поліції України.
Згідно з повідомленням, спеціальна поліцейська операція відбулася поблизу селища Опішня. Під час її проведення правоохоронці не постраждали. "Коли його (Скрипника. - Ред.) дії стали загрожувати життю поліцейських, снайпер знешкодив чоловіка", - пишуть у пресслужбі на офіційній сторінці Національної поліції України у Facebook.
Деталі затримання повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, близько другої години ночі розшукуваного правоохоронцями "полтавського терориста" виявив начальник місцевого відділення поліції. Однак Скрипник захопив його у заручники, погрожуючи гранатою.
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"Злочинець був ліквідований співробітниками поліцейського спецназу КОРД точним пострілом. У заручника було три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живий і неушкоджений", - підкреслив Геращенко.
За словами заступника голови МВС, у Скрипника була можливість здатися поліції і залишитися живим, але він нею не скористався.
Вперше заручника 32-річний Скрипник захопив ще 23 липня у Полтаві, коли його намагалися затримати за викрадення автомобіля. Тоді він також погрожував правоохоронцям гранатою.
Після переговорів він поміняв захопленого поліцейського на начальника Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції України в Полтавській області Віталія Шияна, а пізніше відпустив останнього та зник у лісі.