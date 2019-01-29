У "Нафтогазі" заявили про готовність встановити лічильники споживачам

Голова "Нафтогазу" заявляє, що компанія готова встановити лічильники споживачам, як того вимагає уряд, але за умови укладення контрактів. При цьому Андрій Коболєв прогнозує, що рішення Кабміну можуть оскаржити облгази.
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія готова забезпечити домогосподарства лічильниками газу своїм коштом за умови підписання зі споживачем контракту. "Нафтогаз" підтримує цю ініціативу (уряду України. - Ред.), але нам потрібен прямий контракт зі споживачем, з тією людиною, яка хоче поставити лічильник ", - сказав Коболєв у середу, 30 січня, на прес-конференції у Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".
За словами очільника НАК, відповідний договір може підписати створена у структурі групи газопостачальна компанія. При цьому Коболєв зазначив, що оптимальним рішенням пошуку джерела коштів для цих цілей є ослаблення дивідендного навантаження на компанію. Він додав, що ця програма має бути передбачена у фінансовому плані "Нафтогазу".
"Одного джерела недостатньо. Оскільки це відносини між облгазом і споживачем, нам потрібен контракт із будь-ким з них. З облгазом це неможливо - вони проти, зі споживачем - ми залюбки візьмемо цього споживача, зробимо його своїм споживачем і ставитимемо лічильники", - пояснив Коболєв.
За його оцінкою, кількість абонентів, які на сьогодні не мають приладів обліку споживання газу, становить близько трьох мільйонів. Роздрібну вартість лічильника компанія оцінює в 1,2-1,3 тисячі гривень.
Водночас Коболєв побоюється, що рішення Кабміну про обмеження норм споживання газу і зобов'язання НАК забезпечити домогосподарства лічильниками можуть оскаржити облгази.
Як повідомлялося, раніше цього дня Кабмін знизив норму споживання газу населенням без лічильників. Згідно з ухваленим рішенням, за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норму споживання газу знижено з 9,8 до 3,29 кубічних метра на одну людину на місяць. Крім того, уряд рекомендував "Нафтогазу" та регіональним газорозподільчим компаніям оснастити до кінця року 3,3 мільйона осель українців приладами обліку газу.