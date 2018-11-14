 У ″Нафтогазі″ запевнили, що газ отримують всі котельні Сміли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

У "Нафтогазі" запевнили, що газ отримують всі котельні Сміли

До всіх котелень Сміли почав надходити газ, опалення запрацювало. "Нафтогаз" каже, що в соціальних об'єктах уже тепло.

Тепер батареї в Смілі мають бути теплі, кажуть в Нафтогазі

Тепер батареї в Смілі мають бути теплі, кажуть в "Нафтогазі"

Компанія "Черкасигаз" почала подачу природного газу на всі котельні Сміли Черкаської області. Про це увечері в п'ятницю, 16 листопада, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"У багатьох будинках, у багатьох лікарнях, дитячих садах і школах, станом на ранок, було вже тепло" , - зазначили у "Нафтогазі".

У Смілі з 12 листопада за рішенням міськради ввели надзвичайний стан через відсутність опалення. 16 листопада вранці віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко повідомив, що в Смілі в робочому режимі працювало вже 9 котелень з 20, тепло було подано до низки об'єктів соціальної сфери і майже півсотні житлових будинків.

Напередодні щодо теплопостачання у Смілі провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій Зубку доручив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На цьому засіданні був присутній і президент Петро Порошенко. "Я для того й ініціював децентралізацію, щоб передати левову частину коштів на місця, які сьогодні вже складають 52 відсотків консолідованого бюджету країни", - зауважив Порошенко.

DW.COM

У Смілі в Черкаській області, де запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення, запустили теплопостачання.

У Кривому Розі штурмують "облгаз", аби домогтися тепла в оселях. Це лише вершина айсберга проблем. В Україні накопичуються мільярдні борги за газ, за які ніхто не хоче відповідати. (14.11.2018)

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До його повноважень не належить ухвалення рішень щодо теплопостачання, однак він наголосив, що не "дасть порушувати права громадян" і ухвалив рішення "негайно дати людям тепло і газ під його відповідальність". На "інспекцію" котелень у Смілі приїхала і Юлія Тимошенко, яка звинуватила у проблемах міста Порошенка.

Раніше жителі Сміли перекривали три траси через затримку із підключенням опалення. Його затримують вже два роки поспіль.

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