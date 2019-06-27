У НАТО оголосили космос окремою сферою проведення операцій

29 країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) вирішили оголосити космос окремою сферою проведення операцій. За даними інформагенції dpa, відповідне рішення ухвалене у вівторок, 19 листопада. Офіційне оголошення цього рішення очікується 20 листопада на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

На практиці це може означати, що в майбутньому можливі атаки з космосу розглядатимуть так само з врахуванням принципу колективної безпеки, як атаки на землі або в повітрі, на морі або в кіберпросторі.

Зазначається однак, що Альянс не підтримуватиме застосування космічної зброї й не проводитиме відповідних розробок. Натомість НАТО має стати ключовим форумом для обміну навичками та інформацією в цій галузі.

"НАТО не має наміру розміщувати зброю в космосі, але ми мусимо забезпечити, щоб наші місії та операції мали належну підтримку", - заявив генеральний секретар військово-політичного блоку Єнс Столтенберг у Брюсселі, цитує dpa. За словами Столтенберга, космос має вирішальне значення, приміром, для систем раннього виявлення, для зв'язку та навігації.

Столтенберг також натякнув, що НАТО дедалі більше залежить від космічних технологій. Йдеться насамперед про комунікаційні супутники, що забезпечують зв'язок та передачу даних під час військових дій. Не менше значення для військових мають і супутники-розвідники, а також супутники навігаційних систем.

Крім того, напад на супутники країн НАТО може істотно обмежити їхню обороноздатність та частково паралізувати суспільне життя. У разі такого удару можуть серйозно постраждати, приміром, обробка безготівкових платежів та навігаційні системи для автомобільного, морського й повітряного транспорту.

Останнім часом такі космічні держави як США, Росія, Китай та Індія істотно розширили свої можливості ведення бойових дій у космічному просторі.

Нагадаємо, у червні цього року НАТО вперше ухвалило космічну стратегію.