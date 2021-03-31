 У НАТО зафіксували незвично високу активність військових літаків РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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Новини

У НАТО зафіксували незвично високу активність військових літаків РФ

Протягом декількох годин у НАТО десять разів піднімали літаки для перехоплення літаків ВПС Росії. Альянс ідентифікував шість різних груп російських бойових літаків.

Російські військові літаки, архівне фото

Російські військові літаки, архівне фото

У межах зони відповідальності НАТО зафіксована незвичайно висока активність російських військових літаків. У північній частині Атлантики, над Чорним і Балтійським морями 29 березня менш ніж за шість годин було ідентифіковано шість різних груп бомбардувальників і винищувачів з Росії.

НАТО довелося десять разів піднімати бойові літаки для перехоплення машин ВПС Росії і спостереження за ними, повідомили у Північноатлантичному альянсі в середу, 31 березня.

Серед ідентифікованих літаків були, зокрема, надзвукові бомбардувальники Ту-160 і стратегічні бомбардувальники Ту-95. У їхньому перехопленні брали участь пілоти з Норвегії, Великобританії, Бельгії, Туреччини, Румунії, Болгарії та Італії.

В альянсі відзначили, що, незважаючи на незвично високу активність, жоден з російських літаків не вторгся у повітряний простір НАТО. Росія поки не прокоментувала ці повідомлення.

Літаки НАТО щорічно здійснюють сотні вильотів для ідентифікації та спостереження за російськими літаками, що знаходяться в міжнародному повітряному просторі.

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