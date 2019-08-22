У Нанті стались сутички між поліцією та "жовтими жилетами"

У французькому місті Нант на заході країни у суботу, 14 вересня, стались сутички між учасниками руху "жовтих жилетів" та поліцейськими. За повідомленнями ЗМІ, протестувальники кидали у бік правоохоронців різні предмети. Поліцейські у відповідь застосували проти демонстрантів сльозогінний газ. Щонайменше 18 людей були затримані.

Поліція виявила щонайменше 20 коктейлів молотова, 10 невеликих снарядів, феєрверки та вогнегасники поблизу пункту збору учасників акції на заході міста, повідомило видання Le Monde. Група протестувальників намагалась побити вікна у будинках, поліцейські розганяли людей за допомогою водометів.

Нинішня демонстрація у Нанті аналогічна протестам проти поліції, які відбулись в цьому місті у серпні. Вони були викликані загибеллю молодого чоловіка після того, як поліцейські застосували сльозогінний газ під час розгону фестивалю техномузики. Деякі люди у паніці стрибали в річку Луару, де пізніше було знайдено тіло 24-річного чоловіка.

Під час демонстрації стались сутички між протестувальниками та силами безпеки

Протести "жовтих жилетів", які тривають у Франції вже 44-ті вихідні поспіль, також відбулись у Тулузі, Нансі, Ліоні та Парижі. Хвиля протестів у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне.

Учасники демонстрації в Нанті

В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою деяких економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили протестувати й далі.