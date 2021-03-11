 У Нагасакі пройшла церемонія пам′яті жертв атомного бомбардування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

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Новини

У Нагасакі пройшла церемонія пам'яті жертв атомного бомбардування

У Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування міста в 1945 році. Тоді загинуло щонайменше 74 тисячі людей.

Учасники церемонії в Нагасакі

Учасники церемонії в Нагасакі

У японському Нагасакі в понеділок, 9 серпня, вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування міста. Церемонія почалася з хвилини мовчання об 11:02 за місцевим часом - саме тоді 9 серпня 1945 року на місто впала американська атомна бомба.

Це був другий - і поки останній - в історії людства випадок викорстання атомної зброї. Першу атомну бомбу американські військові скинули 6 серпня 1945 року на Хіросіму, де загинули приблизно 140 тисяч людей. Через три дні жертвами атомного бомбаржування Нагасакі стали щонайменше 74 тисячі осіб. Друга світова війна закінчилася капітуляцією Японії 15 серпня 1945 року. Від наслідків радіоактивного забруднення в Нагасакі та Хіросімі досі страждають тисячі людей.

Мер Нагасакі Томіхіса Тауе в своєму виступі під час церемонії закликав міжнародну спільноту до ядерного роззброєння. За його словами, лідери країн світу "повинні взяти на себе зобов'язання щодо скорочення ядерних озброєнь та церез діалог досягти ядерного роззброєння". А громадянське суспільство повинно чинити тиск та спонукати їх до цього, заявив мер.

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Нагадаємо, що за 2020 рік кількість розгорнутих одиниць ядерної зброї в світі зросла з 3720 до 3825. У США й Росії за рік ця кількість збільшилася приблизно на 50 одиниць, випливає з доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), оприлюдненої в середині червня.

При цьому загальна кількість одиниць ядерної зброї в світі зменшилася з 13 400 до 13 080. Понад 90 відсотків арсеналу припадає на Сполучені Штати і Росію, решту ділять між собою Великобританія, Ізраїль, Індія, Китай, Пакистан, Північна Корея і Франція.

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A woman prays for victims of the 1945 atomic bombing on a day commemorating the 75th anniversary of the bombing at Nagasaki's Peace Park, western Japan, in this photo taken by Kyodo August 9, 2020. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.

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